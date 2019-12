PERSONALIA: Mazars versterkt partnerteam Audit & Assurance

Egon de Prouw treedt per 1 januari 2020 toe als partner bij Mazars Accountants en Adviseurs, meldt het accountantskantoor. De Prouw (1983) werkt sinds 2001 bij Mazars als accountant. In 2011 studeerde hij af aan Nyenrode Business University. Sinds 2016 is hij bij Mazars werkzaam is als Director en extern accountant en op dit moment is hij daarnaast actief als sectorleider Cultuur.

‘De Prouw heeft een echte hands-on mentaliteit en helpt mensen graag verder’, licht Mazars toe. ‘Voor zijn klanten is hij naast accountant, ook vraagbaak en klankbord. Als sectorleider Cultuur treedt hij op als specialist voor culturele instellingen, zoals schouwburgen, kunstpodia en musea. Bij opdrachten voor klanten in West- en Oost-Europa, Azië, Afrika en de Verenigde Staten heeft hij ruime ervaring opgedaan met het werken in en met verschillende culturen, altijd in dienst van het accountantsberoep en gericht op het leveren van toonaangevende kwaliteit.

Naast zijn rol als accountant is De Prouw lid van de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum Rotterdam, doceert hij aan Nyenrode Business University en treedt hij regelmatig op als spreker op interne en externe bijeenkomsten.’