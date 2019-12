Net als andere industrieën wordt de accountancy opgeschud door een groot aantal nieuwe technologische stuurprogramma’s, waaronder big data, Cloud, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), geautomatiseerde procesautomatisering (RPA) en blockchain. Met deze technologieën krijg je een geïntegreerde en transparante manier van werken. Processen die eerst verdeeld waren over verschillende onderdelen worden geëlimineerd.

De bovengenoemde technologieën veranderen drastisch de manier waarop zaken worden gedaan. Dat blijkt uit een studie van de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) en het Institute of Management Accountants (IMA). De IMA raadt in een nieuw artikel aan dat de accountancy verder moet gaan als zij succesvol wil blijven werken en daarmee “de uitdagingen en kansen die zich voordoen naarmate de technologie vordert aan te gaan”. Dit succes kan worden behaald met het creëren van een ondernemerswaarde. Dit kan door data te gebruiken om de strategie- en besluitvorming te verbeteren.

Wat moeten accountants doen?

Om de digitale transformatie en de daarbij horende voordelen te benutten, zegt een artikel van de IMA dat accountants het volgende zouden moeten doen:

De vaardigheden in data-analyse verbeteren;

Krijg inzicht in hoe technologie kan worden gebruikt om repetitieve en tijdrovende handmatige taken over te nemen;

Het strategische management en denkvermogen verder ontwikkelen;

De focus leggen op innovatie en verandermanagement.

In hetzelfde artikel wordt ook benoemd waar accountants tot in staat moeten zijn als zij hun vaardigheden in data-analyse willen verbeteren:

nieuwe manieren te ontdekken om data te beheren, analyseren en te herkennen als zij succesvol waarde willen halen uit de gegevens;

analytische en kritische denkvaardigheden toe te passen om zo strategische problemen aan te pakken;

de meest bruikbare punten te herkennen die big data voor hen kan oplossen.

Wat betekent dit voor de toekomstige rol van accountants?

Het antwoord is tweevoudig. Ten eerste moeten accountants geavanceerde vaardigheden ontwikkelen op het gebied van datamanagement, data-analyse en datavisualisatie om inzicht te kunnen toevoegen. Ten tweede moeten accountants een goed gevoel hebben voor zaken, analyse en technologie om gegevens te kunnen omzetten naar de meest belangrijke zakelijke inzichten.

Bron: https://www.caseware.nl/nieuws/1818/de-impact-van-technologiedrivers-in-het-digitale-tijdperk