Kerstpakket ook voor ZZP’er?

Meestal is er alleen een kerstpakket voor werknemers in vaste dienst. In de financiële sector krijgen ook ZZP’ers in de toekomst iets met de feestdagen. Fiscaal is het ene kerstpakket het andere echter niet.

Fiscus en ZZP’er

Kerstpakketten voor derden, zoals relaties en flexkrachten, zijn in beginsel bij deze derden belast. De ontvanger moet dit dus zelf aangeven. Als de werkgever deze belasting voor zijn of haar rekening wil nemen, kan dit alleen als relaties hetzelfde kerstpakket ontvangen als werknemers. Voor geschenken tot € 136 betaalt de werkgever 45% eindheffing, voor duurdere geschenken 75%. De werkgever moet relaties hierover ook informeren. Kerstpakketten voor relaties zijn beperkt aftrekbaar. Voor bv’s in beginsel voor 73,5% en voor niet-bv’s in beginsel voor 80%.

Werkcode

Mede om fiscale redenen krijgen flexwerkers meestal geen kerstpakket. Dat extraatje is voorbehouden aan vaste krachten. Nu er steeds meer flexwerkers komen (1 op de 3 arbeidskrachten heeft geen vast contract) gaat het verschil tussen vaste medewerkers en flexkrachten steeds meer knellen. Werkgevers in de financiële sector en de bonden hebben deze week daarom afgesproken dat ook ZZP’ers in de sector recht hebben op een kerstpakket. Dit staat in een ‘werkcode’ die dinsdag 10 december werd ondertekend.

Vijf beloftes

In de code doen de sociale partners elkaar vijf beloftes. Zo beloven de werkgevers dat alle werkenden binnen hun bedrijf aanspraak kunnen maken op scholing en andere manieren om hun ‘arbeidsmarktwaarde’ te verhogen. Mensen die hetzelfde werk doen kunnen rekenen op gelijke beloning en behandeling, ongeacht of er wel of niet sprake is van een vast contract. De bank en vier verzekeraars nemen het verder op zich om net zo’n goede opdrachtgever als werkgever te zijn en te zorgen dat de zelfstandigen die ze inhuren zich goed voorbereiden op eventuele ziekte en hun pensioen. De vijfde belofte is ‘organisatie van het werk in duurzame relaties’. Oftewel: structureel werk moet zoveel mogelijk leiden tot vaste contracten.

Verwerken in CAO’s

De uitgangspunten moeten de komende maanden concreet worden aan de onderhandelingstafel voor nieuwe cao’s. Bij de betrokken werkgevers wordt een aantal afspraken nu al ingelost. Zo heeft ASR in de cao afspraken gemaakt over flexwerkers en mogen uitzendkrachten van Achmea gebruik maken van de bedrijfsarts. ING Nederland vraagt vanaf 1 januari aan zzp’ers om met een onderwijs-, pensioen- en ziekteplan te komen, in het kader van goed opdrachtgeverschap.

Eerste keer

Volgens FNV is het de eerste keer dat zo’n code tot stand is gekomen. Onder meer het Verbond van Verzekeraars en de koepel van zorgverzekeraars heeft aangegeven de code ook te willen gebruiken. De code is ondertekend door de vakbonden De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen, de verzekeraars VGZ, ASR, NN en Achmea en de bank ING Nederland.