Helft ondernemers geeft voorkeur aan familiebedrijf 

Maar liefst 52 procent van de Nederlandse ondernemers doet liever zaken met een familiebedrijf dan met een niet-familiebedrijf. De voorliefde voor een familiebedrijf als (business)partner is het sterkst onder bedrijven met vijfentwintig tot vijftig medewerkers.

Betrouwbaar

Dit blijkt uit onderzoek van familiebedrijvenplatform Fambizz onder 372 ondernemers met ten minste tien medewerkers, uitgevoerd door Sherloq. Van alle ondervraagden stelt 61 procent dat familiebedrijven gemaakte afspraken vaker nakomen dan niet-familiebedrijven. Vooral mannelijke ondernemers zijn hiervan overtuigd. Opvallend is dat veel minder vrouwelijke ondernemers deze mening delen. Onder ondernemers in de leeftijdscategorie 35-44 jaar doet twee derde het liefst zaken met een familiebedrijf.

Overnames

Ook in het geval van een bedrijfsovername verkoopt 57 procent van hen zijn onderneming het liefst aan een ondernemende familie. Vooral de oudere generatie ondernemers (65 jaar een ouder) heeft een sterke hang naar opvolging door een familiebedrijf (69 procent). ‘Familiebedrijven zijn betrouwbare partijen die de lange termijn nooit uit het oog verliezen. Het is begrijpelijk dat veel ondernemers hier graag mee samenwerken’, verklaart Maarten Vijverberg van Clifton Finance, gespecialiseerd in fusie en overname en bedrijfsopvolging bij familiebedrijven.

Keerzijde

De ondervraagde ondernemers zijn echter kritisch over het innovatieve vermogen van familiebedrijven. 43 procent plaats vindt dat familiebedrijven hierin achterlopen.