PwC neemt KPN-account over van EY

Na tien jaar neemt KPN afscheid van EY als controlerend accountant. De aandeelhoudersvergadering is akkoord met de benoeming van PwC.

PwC is benoemd voor de boekjaren 2025-2028. Dit gebeurde op de aandeelhoudersvergadering die woensdag werd gehouden. Aandeelhouders van KPN verleenden goedkeuring aan alle agendapunten. Zo stemden ze in met de uitkering van een totaal dividend van EUR 0,15 per gewoon aandeel over het boekjaar 2023. De aandeelhouders ontvangen op 25 april een einddividend van EUR 0,098 per aandeel, uitbetaald na inhouding van 15 procent dividendbelasting. Vanaf 19 april worden de aandelen ex-dividend verhandeld.

In dezelfde vergadering is het beloningsbeleid voor het bestuur en de raad van toezicht goedgekeurd. CEO Joost Farwerck, CFO Chris Figee, Chief People Officer Hilde Garssen, en Chief Consumer Market Marieke Snoep, zijn voor een periode van vier jaar herbenoemd.