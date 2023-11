Ex-accountant wil nu als schrijver vrouwelijke energie naar de VS brengen

Voormalig accountant Machiel Hoek opende voor de Telegraaf-rubriek Kasboek zijn huishoudboekje. Hij is duidelijk over zijn besluit om de branche vaarwel te zeggen: ‘Ik wilde niet meer alleen voor het geld werken.’ Hij volgde zijn hart en ging schrijven met een boodschap. Fijne bijkomstigheid: hij zit er nog altijd warmpjes bij.

Hoek vertelt altijd geïnteresseerd te zijn geweest in spirituele zaken. Toch ging hij aan de slag bij een groot accountantskantoor om er partner te worden. ‘Toen ik op het punt stond dat te bereiken, was ik er klaar mee. Ik wilde niet meer alleen voor het geld werken’, onhult hij. Hij startte een succesvol bedrijf en verkocht zijn aandeel aan zijn twee compagnons ‘voor een klein bedrag’. Want een stem in hem zei dat hij iets moest gaan doen waar zijn hart lag. Dat bleek schrijven te zijn: vorig jaar verscheen na negen jaar zijn eerste roman ‘Het meisje dat de wereld veranderde’. Dat gaat over vrouwelijke energie. In Nederland ging het 15.000 keer over de toonbank en Hoek treft ook voorbereidingen om een (vertaalde) versie in de VS uit te geven. Waarom? ‘Daar zijn mannelijke en vrouwelijke energie totaal uit balans.’

Inkomsten besteed aan boek en boodschappen

De schrijver werkt overigens ook nog als expert in bedrijfsfusies en overnames. Zijn verdiensten steekt hij in zijn boek en in de biologische boodschappen van zo’n 1000 euro per maand. Hij houdt zijn inkomsten en uitgaven niet precies meer bij, verhuisde van Amsterdam naar Leeuwarden en verkocht zijn zeilboot. Hoek zou het liefst alleen schrijven en alleen voor zijn favoriete klanten adviseren: ‘Natuurlijk draagt geld bij aan geluk, vooral het gebrek eraan leidt tot veel zorgen. Maar er is zoveel meer dat belangrijk is.’ Per saldo hoeft hij ook als ex-accountant nog niet op een houtje te bijten: maandelijks belandt er netto 6.000 euro op zijn bankrekening.

Bron: De Telegraaf