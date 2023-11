Voor 20.000 euro extra wil ETL de Bloemendaalse boeken wel controleren

ETL Nederland is Baker Tilly opgevolgd als controlerend accountant van de gemeente Bloemendaal. De gemeente moet voor de audit 20.000 euro meer gaan neertellen dan de afgelopen jaren het geval was.

Baker Tilly gaf er vorig jaar de brui aan nadat (opnieuw) een tuchtklacht was ingediend over de werkzaamheden die voor de gemeente werden verricht. Die ging over de verwerking van een rechterlijke uitspraak over de afvalstoffenheffing in de Noord-Hollandse gemeente in de jaarrekening van 2021. Eerder had Baker Tilly al een tuchtklacht aan de broek gehad van twee raadsleden, maar daar was de Accountantskamer heel snel mee klaar.

Kostenpost meer dan een ton

De cijfers over 2022 heeft Baker Tilly nog wel voor zijn rekening genomen. Nu heeft de gemeente ETL Nederland bereid gevonden om als nieuwe accountant op te treden, meldt het Haarlems Dagblad. Daarvoor trekt Bloemendaal naar eigen zeggen 20.000 euro per jaar extra uit. Wat ETL precies betaald krijgt, is niet bekend. Baker Tilly stond voor jaarlijks 86.000 euro op de rol, blijkt uit het jaarverslag over 2021.