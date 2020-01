Door belastingambtenaar weggesluisde miljoenen nog altijd niet terug

De Nederlandse staat wacht al ruim vijf jaar op de teruggave van ongeveer 19 miljoen euro belastinggeld vanuit Turkije. Dat geld werd in 2014 door een nu 56-jarige belastingambtenaar uit Duiven met behulp van enkele handlangers via belastingfraude verkregen en is vervolgens weggesluisd, meldt het AD.

Megafraude

De Duivense belastingambtenaar bedacht een constructie waardoor een negatieve dividendbelastingaanslag van 19,5 miljoen euro werd gestort op de bankrekening van een Griekse horecaondernemer (60) die ook in het complot zat. Dat geld werd vervolgens door een Turks familielid van de Griekse Nederlander onmiddellijk doorgesluisd naar bankrekeningen in Turkije. De belastingambtenaar en de Turk reisden naar Turkije, maar daar ging die laatste er met 1,5 miljoen euro vandoor.

Celstraffen

De Duivenaar zag zich daarop genoodzaakt om terug te keren naar Nederland. Daar werd hij samen met de Grieks-Nederlandse handlanger opgepakt en de twee werden tot respectievelijk 4 jaar en 3 jaar en 10 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor hun aandeel in de belastingfraude. Hun hoger beroep daartegen loopt nog. De Turk werd opgepakt in Turkije, waar zijn strafproces ook nog gaande is.

Beslaglegging

De Nederlandse staat heeft beslag gelegd op het verduisterde geld, meldt woordvoerder André Karelse van de Belastingdienst. ‘We zijn een civielrechtelijke procedure begonnen om het geld terug te krijgen. Die hebben we gewonnen, maar de Turkse verdachte is vervolgens in beroep gegaan. De rechter heeft enkele maanden geleden geoordeeld dat wij het strafproces tegen hem moeten afwachten voor het geld terug kan. Dat kan nog heel lang duren.’

