Man die ‘joekel van probleem’ zag bij accountants vertrekt

Sommige accountants zullen opgelucht adem halen. Gerben Everts, de man die de afgelopen jaren de sector regelmatig de maat nam en daarbij harde bewoordingen niet schuwde, verlaat toezichthouder AFM per 12 mei.

Stevige woorden

Registeraccountant Everts (48) is de langstzittende toezichthouder in de geschiedenis van de AFM. Hij was sinds 2012 bestuurslid bij de beurswaakhond. In die functie zat hij accountants stevig op de huid en wees hij hen regelmatig publiek op (vermeende) fouten en tekortkomingen. Daarbij schuwde hij de confrontatie niet. ‘De sector heeft een joekel van een probleem’ zei Everts in 2017. Het binnenhalen van klanten zou voor sommigen belangrijker zijn dan het leveren van kwaliteit.

Negatief beeld

Dergelijke opmerkingen vielen bij accountants niet altijd goed. De woorden van de toezichthouder zouden eraan hebben bijdragen dat het beeld van het vak bij het grote publiek nog altijd vrij negatief is, ondanks alle verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, zo viel in accountantskringen te beluisteren. Everts op zijn beurt pareerde die kritiek door te stellen dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken.

Botsingen

Schijnbaar onvermoeibaar zette hij de branche steeds op scherp. Everts deed dat, naar eigen zeggen, vanuit het enorme maatschappelijke belang van goede accountantscontrole. Daarbij moest hij ook nederlagen accepteren. Zo veegde de rechter in 2017 de boetes van tafel die de AFM aan EY en PwC had opgelegd. Intern botste Everts met topvrouw Merel van Vroonhoven die hij, naar verluidt, te soft in haar aanpak vond. In een vaak ruzieachtige sfeer greep de minister van Financiën in. Er verscheen een kritische evaluatie over het functioneren van de AFM. Van Vroonhoven stapte vorig jaar onverwachts op om in het basisonderwijs te gaan werken.

Afkoelen

Everts noemde zijn rol als toezichthouder op het accountantsvak in 2018 nog zijn ‘droombaan’. Nu stapt hij per 12 mei, na acht jaar, op. Hij neemt zes maanden de tijd om ‘af te koelen’, gebruikelijk bij toezichthouders die willen overstappen naar een functie in een sector waar ze zelf toezicht op hielden. Door aanspraak te maken op de ‘afkoelingsregeling’ sluit hij niet uit ergens in de financiële sector aan de slag te gaan. Hij draagt de komende maanden zijn belangrijkste taken over aan zijn opvolger, AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom. Hij is tot 1 februari, als Laura van Geest (CPB) begint, de tijdelijke topman van de toezichthouder.

Internationaal

AFM laat in een reactie op het vertrek van Everts weten: ‘In de afgelopen jaren heeft hij zich met succes ingespannen om het gedachtegoed van de AFM ook internationaal op de kaart te zetten. Zo koos een significant aantal buitenlandse marktpartijen voor Nederland als vestigingsplaats post-brexit. Onder leiding van Everts heeft de AFM zich adequaat voorbereid op de aanvullende inspanningen die deze nieuwe toetreders zullen vergen van het toezicht op de kapitaalmarkten.’