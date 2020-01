Gevolgen Wet arbeidsmarkt in balans voor loonaangifte

De Belastingdienst geeft extra informatie over de gevolgen voor de loonaangifte van de per 1 januari 2020 in werking getreden Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De WW-premie is niet meer gekoppeld aan de sector, maar aan de aard van het contract. Werkgevers betalen een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract en een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract.

‘Kijk wat de nieuwe regelgeving voor u betekent en wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor de lage WW-premie’, meldt de Belastingdienst. ‘En kijk in welke gevallen u de lage premie achteraf alsnog moet herzien naar een hoge premie.’

Meer weten?

Kijk op belastingdienst.nl/loonheffingen voor meer informatie en een filmpje waarin kort wordt uitgelegd hoe het werkt.