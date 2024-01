Ook niet-verzekeringnemer mag premies aov aftrekken

Wie verzekerde is op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, hoeft niet per se ook de verzekeringnemer te zijn om de premies te kunnen aftrekken. De enige voorwaarde is dat de premies zelf zijn betaald, oordeelt de rechtbank in Eindhoven.

Een man met een eenmanszaak heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten bij De Amersfoortse. In 2006 brengt hij zijn eenmanszaak in in een BV. In 2019 wordt de polis gewijzigd: de BV is vanaf dan de verzekeringnemer en de man de verzekerde. De BV heeft over de jaren 2016 tot en met 2019 de premie betaald, maar die is altijd ten laste van de rekening-courant met de directie verwerkt, zo verklaart de accountant, en nooit ten laste van het resultaat gebracht.

Maar de Belastingdienst legt aan de man toch een navorderingsaanslag op voor de jaren 2016 tot en met 2018, omdat hij geen recht heeft op aftrek van de aov-premie, zo oordeelt de fiscus. ASR, opvolger van verzekeraar De Amersfoortse, verklaart eind 2022 dat de polis altijd is behandeld alsof de man de verzekeringnemer was en dat er in 2017 gedurende een korte periode een uitkering is betaald. ‘Omdat wij de tenaamstelling niet zuiver hebben geadministreerd maar dit in een aparte clausule hebben opgenomen, is er door ons niet gerenseigneerd. Dit had wel gemoeten.’

Clausule nodig?

Voor de rechter komt de vraag of de man de premies terecht in aftrek heeft gebracht. De man kreeg de premies immers altijd door de BV doorbelast en staat inmiddels zelf weer als verzekeringnemer te boek. Maar de fiscus houdt het simpel en stelt: de BV heeft de premies betaald aan de verzekeraar. En bovendien: als het de bedoeling was geweest om de premie ten laste van de man te laten komen, dan had er een begunstigingsclausule in de polis moeten staan, aldus de inspecteur.

Premies moeten drukken op belastingplichtige

De rechter stelt vast dat de BV in 2016, 2017 en 2018 als verzekeringsnemer op de polis vermeld stond. ‘Het staat dus ook vast dat belanghebbende niet degene was die in de jaren 2016, 2017 en 2018 civielrechtelijk, op grond van de verzekeringsovereenkomst, verplicht was de verschuldigde premies te betalen.’ In de wet staat dat de premie op de belastingplichtige moet drukken. ‘Als die woorden uitgelegd moeten worden als ‘door de belastingplichtige op grond van de verzekeringsovereenkomst jegens de verzekeraar verschuldigde’ is het gelijk aan de inspecteur, omdat belanghebbende de premie niet rechtstreeks verschuldigd is aan de verzekeraar.’

Verklaring geloofwaardig

Wel oordeelde de rechtbank Noord-Nederland eerder dat een belastingplichtige niet per se verzekeringnemer hoeft te zijn. ‘Als de verzekeringsnemer een ander is dan de belastingplichtige, moet wel duidelijk zijn dat de premies uiteindelijk voor rekening komen van de belastingplichtige.’

De rechtbank vindt de verklaring van de man geloofwaardig en acht ook bewezen dat de BV de premies ook altijd aan hem heeft doorbelast. ‘De rechtbank is daarom van oordeel dat de premies op belanghebbende hebben gedrukt in de zin van artikel 3.124, eerste lid, onderdeel c van de Wet IB 2001, hoewel hij niet de verzekeringnemer was.’ Hij heeft daarom terecht de premies in aftrek gebracht en de aanslagen worden vernietigd.

Rechtbank Zeeland/West-Brabant, 12 januari 2024