Europese BTW-vrijstelling voor het MKB in de maak

Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met een vereenvoudiging van de BTW-regels voor het MKB. Ondernemers kunnen dankzij de nieuwe regeling straks gebruik maken van BTW-vrijstellingen in andere Europese lidstaten.

Tot nu toe waren alle BTW-vrijstellingen nationaal geregeld. Met de nieuwe regels worden die vrijstellingen ook toegankelijk voor kleine ondernemers die niet in de desbetreffende lidstaat zijn gevestigd, maar daar wel BTW verschuldigd zijn.

Lastenvermindering en faciliteren grensoverschrijdende activiteiten

De ministers van Financiën van de EU bereikten in november vorig jaar overeenstemming over de aanpassingen in het Europese BTW-stelsel. Met nieuwe regels voor het MKB wil de Europese commissie de administratieve lasten verminderen en grensoverschrijdende activiteiten makkelijker maken.

Omzetdrempel

Voor MKB’ers in de hele EU komt er een uniforme drempel van € 85.000 binnenlandse omzet voor bedrijven die alleen in hun eigen lidstaat zaken doen. MKB-bedrijven die grensoverschrijdend zaken doen, krijgen een EU-brede omzetdrempel van € 100.000 om in aanmerking te komen voor vrijstelling in een andere lidstaat.

De nieuwe regels gaan vanaf januari 2024 gelden.

