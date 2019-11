Europese Commissie: grens BTW-vrijstelling flink omhoog

De ministers van Financiën van de EU hebben overeenstemming bereikt over aanpassingen in het Europese BTW-stelsel. Voor MKB-bedrijven wordt onder meer de grens voor vrijstelling van omzetbelasting in 2024 flink verhoogd naar € 85.000 voor bedrijven die alleen nationaal opereren. Verder gaan gegevens over online aankopen worden ingezet bij de bestrijding van fraude.

Met nieuwe regels voor het MKB wil de commissie de administratieve lasten verminderen en grensoverschrijdende activiteiten makkelijker maken. ‘Daarmee wordt een einde gemaakt aan de lappendeken aan drempels die in de EU worden toegepast voor vrijstelling van BTW.’ Voor MKB’ers in de hele EU komt er een uniforme drempel van € 85.000 binnenlandse omzet voor bedrijven die alleen in hun eigen lidstaat zaken doen. MKB-bedrijven die grensoverschrijdend zaken doen, krijgen een EU-brede omzetdrempel van € 100.000 om in aanmerking te komen voor vrijstelling in een andere lidstaat. ‘Ook wat betreft registratie en verslaglegging worden de BTW-verplichtingen voor in aanmerking komende middelgrote en kleine bedrijven vereenvoudigd.’ De ministers zijn het ook eens over belastingvrijstellingsmaatregelen die gemeenschappelijke defensie-inspanningen in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU vergemakkelijken.

Fraudebestrijding online verkoop

Fraudebestrijdingsautoriteiten krijgen toegang tot gegevens over aankopen via internet. Daarmee moet BTW-fraude beter aangepakt worden; jaarlijks wordt met online aankopen voor zo’n € 5 miljard gefraudeerd in de EU. Het gaat om voor de BTW relevante gegevens die in het bezit zijn van betalingsintermediairs. ‘Daartoe behoren verstrekkers van kredietkaarten en automatische afschrijvingen, die betrokken zijn bij

meer dan 90% van de onlineaankopen in de EU. In de praktijk houdt dat in dat betalingsdienstaanbieders bepaalde betalingsgegevens over grensoverschrijdende verkooptransacties aan de autoriteiten van de lidstaten moeten verstrekken. Specialisten op het gebied van

fraudebestrijding (het Eurofisc-netwerk) krijgen dan toegang tot die gegevens en kunnen deze analyseren.’

Grootschalige hervorming

Pierre Moscovici, eurocommissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, zegt dat eerdere maatregelen al succes hebben gehad. ‘Het is duidelijk dat de lidstaten ook achter deze doelstellingen staan en ik hoop dat deze dynamiek kan leiden tot een grootschalige hervorming van de volledige wetgeving die aan het stelsel ten grondslag ligt.’

Als het Europees parlement akkoord gaat, gelden de regels vanaf januari 2024.

Bron: Europese Commissie