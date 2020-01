Eerste ronde MKB-leersubsidie 2 maart van start

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor een subsidiepot van € 50 miljoen beschikbaar gesteld. In maart start de eerste subsidieronde.

MKB’ers kunnen tussen 2 maart en 31 maart een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). De subsidie is bedoeld om werkgevers te helpen een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen of de vaardigheden van medewerkers up to date te houden. Tijdens de eerste subsidieronde is € 15 miljoen beschikbaar. In september volgt een tweede subsidieronde. Meer informatie over de regeling staat op www.slimwerkgeven.nl.

Leren minder gebruikelijk in MKB

Volgens het ministerie is het in het MKB minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkende leven. ‘Werkgevers hebben vaak minder tijd, geld of kennis dan grotere bedrijven om hun medewerkers daarin te begeleiden. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken.’

Twee keer per jaar

Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot € 25.000. ‘Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject.’ Het is de bedoeling dat bedrijven elk jaar in maart en in september een aanvraag kunnen doen.

Ook voor grotere bedrijven

Subsidie is ook beschikbaar voor grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector, net als voor samenwerkingsverbanden van MKB’ers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen. Die kunnen jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni aanvragen indienen. In totaal wordt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.