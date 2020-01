‘eHerkenning niet verplichten voor belastingaangifte’

Het kan niet zo zijn dat ondernemers verplicht zijn eHerkenning als enige mogelijkheid te gebruiken bij hun belastingaangifte, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. De ondernemersorganisaties zeggen wel voorstander te zijn van een veilig digitaal paspoort om zaken mee te doen met de overheid en vinden eHerkenning daar een goede en veilige methode voor.

eHerkenning verplicht per 1 februari

De Belastingdienst verplicht ondernemers met een BV om per 1 februari gebruik te maken van eHerkenning voor hun belastingaangifte. Een deel van de ondernemers moet straks bij een van de zes door de overheid aangewezen commerciële aanbieders een account aanvragen. Dit kost zo’n 40 euro per jaar. Wie dit niet doet, riskeert een boete die kan oplopen tot honderden euro’s.

eHerkenning niet verplicht voor iedereen en in alle gevallen

Omdat een digitale sleutel bijdraagt aan vertrouwd zaken doen met de overheid zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW voorstander te zijn van eHerkenning. Maar dit kan geen verplichting zijn voor iedereen en in alle gevallen, vinden de twee organisaties: ‘Ondernemers moeten als alternatief ook op papier aangifte kunnen blijven doen. En ondernemers die DigiD gebruiken voor hun aangifte, zoals eenmanszaken, moeten dat ook kunnen blijven doen. Dit is immers ook veilig. Bovendien is er geen wettelijke basis om ondernemers te verplichten via eHerkenning aangifte te doen.’

Ondernemers moeten worden gecompenseerd

Ondernemers die eHerkenning aanschaffen voor de belastingaangifte, zullen bovendien gecompenseerd moeten worden voor die aankoop, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Het gaat dan om zo’n 40 euro per jaar, en dat kan eenvoudig verrekend worden met de aangifte.

Bij alle overheidsloketten met eHerkenning kunnen werken

Het gebruiksgemak van eHerkenning moet volgens de ondernemersorganisaties bovendien groot zijn: eenvoudig aan te vragen en te gebruiken, en ondernemers moeten er bij alle overheidsloketten mee kunnen werken. Sinds 1 november vorig jaar is inloggen op het werkgeversportaal van UWV ook al alleen nog mogelijk met eHerkenning.

Bron: MKB-Nederland