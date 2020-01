Leiden en Oegstgeest dreigen deadline jaarrekening te missen

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude krijgen moeite op tijd hun jaarrekening aan te leveren bij de provincie. De accountant weigert goedkeuring aan de boeken van het bureau dat de bedrijfsvoering van de vier gemeenten doet. Volgen dat bureau is echter de accountant de schuld.

Interne controle

Sinds 1 januari 2012 maken Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude gebruik van Servicepunt71. Eind 2019 heeft de accountant die de boeken van dit bureau controleert gemeld dat Servicepunt71 op meerdere onderwerpen de interne controle niet op orde heeft. Daarmee dreigen de vier gemeenten niet op tijd hun jaarrekening te kunnen aanleveren bij de provincie. Dat moet voor 15 juli. Wanneer een gemeente die deadline mist, kan de provincie die gemeente het jaar erop onder verzwaard financieel toezicht stellen.

‘Aanzienlijke verzwaring’

De rammelende controle binnen Servicepunt71 heeft een aantal gevolgen, schrijft het Leidsch Dagblad. Om te beginnen zal de accountant extra werk moeten verzetten. Maar nu al staat vast dat hij daarmee het lek niet boven krijgt. ’Wij benadrukken dat dit nog steeds resulteert in een aanzienlijke verzwaring bij uw gemeente’ schrijft Publieke Sector Accountants (PSA) in haar ’managementletter’ aan burgemeester en wethouders van Oegstgeest. Zeker wanneer er bij de extra controle bij Servicepunt71 fouten aan het licht komen, kan daardoor de planning van de accountantscontrole bij de individuele gemeenten in de knel komen.

Verzwaard toezicht

Volgens een woordvoerder van Servicepunt71 zijn de problemen terug te voeren op het feit dat de organisatie – net als drie van de vier aangesloten gemeenten – sinds kort met een nieuwe accountant werkt. Die wil op een andere manier controleren dan zijn voorganger. ’Dat wil niet zeggen dat de processen niet op orde zijn en de boekhouding niet klopt. Wij merken ook dat de werkwijze van de accountants verandert door de scherpere regelgeving voor de accountants zelf,’ zo citeert het Leidsch Dagblad de woordvoerder.

Strak monitoren

Bij Servicepunt 71 gaan ze er vanuit dat het wel zal lukken om de boekencontroles op tijd af te ronden. ’Het vraagt wel voor dit jaar extra inspanning van de accountant van Servicepunt71 en de gemeenten.’ De accountant van de gemeente Oegstgeest ziet desondanks reden tot zorg, omdat het er naar uitziet dat er over een paar maanden kort voor de deadline nog heel veel werk verzet moet worden. ’Wij adviseren u nadrukkelijk de afspraken met Servicepunt71 strak te gaan monitoren.’