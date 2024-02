Accountants en gemeenten in onzekerheid: nieuw uitstel verantwoording rechtmatigheid

Na enkele keren uitstel zou de jaarrekening 2023 van gemeenten en provincies een rechtmatigheidsverantwoording moeten bevatten. Maar de Algemene Rekenkamer (AR) heeft fundamentele bezwaren geuit tegen de wijzigingen van de accountantsnormen, meldt het ministerie van BZK. Daarom is nu eerst nader overleg nodig tussen het ministerie en de Algemene Rekenkamer. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is teleurgesteld over het uitstel, “temeer dit zeer laat in het jaarrekeningproces is.”

Met de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

Niemandsland

Vakblad Binnenlands Bestuur meldde onlangs al dat accountants die de cijfers van decentrale overheden controleren zich momenteel in niemandsland bevinden. De Gemeentewet is al aangepast aan de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording, maar de accountantsnormen zijn nog ongewijzigd. Die normen zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daardoor hebben accountants geen grondslag voor de controleverklaring.

Bezwaren Rekenkamer

Die onzekerheid blijft voorlopig bestaan, blijkt uit een recente nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): “In het wetgevingstraject is overleg tussen de minister van BZK en de Algemene Rekenkamer (AR) voorgeschreven. Hierbij heeft de AR fundamentele bezwaren geuit tegen de genoemde wijzigingen in het BBV en BADO. Verder overleg tussen het ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer is daarom noodzakelijk.” Wat de bezwaren zijn is niet duidelijk.

Het ministerie meldt dat dit tot gevolg heeft dat:

gemeenten en provincies opgeroepen worden om een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening, conform de aangepaste verordeningen en de afspraken die hierover door vertegenwoordigende organen met het bestuur gemaakt zijn.

de accountantscontrole over het verslagjaar 2023 zal leiden tot een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties. De vorm van het oordeel is nog afhankelijk van verder overleg, namelijk of: indirect via een getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording direct via een rechtmatigheidsoordeel zoals voorgaande jaren.



VNG teleurgesteld, roept op tot duidelijkheid

De VNG laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn over de ontstane situatie: “De VNG is voorstander van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en is dan ook teleurgesteld over het uitstel, temeer dit zeer laat in het jaarrekeningproces is. De VNG roept BZK op om de regelgeving over de rechtmatigheidsverantwoording zo snel mogelijk tot stand te brengen.”

De verenigde gemeenten doen een oproep om snel helderheid te creëren over de gevolgen van het uitstel: “Op dit moment is nog onduidelijk hoe het verder gaat. De Gemeentewet is al aangepast in de VNG modelverordeningen is de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen en veel gemeenten hebben de verordeningen en normenkader aangepast. Aan het wijzigen van de verordeningen en normenkader zijn op lokaal niveau veel gesprekken aan vooraf gegaan. Ook in de opdrachtverlening met de accountant is de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. De VNG dringt aan om met een eenduidig beeld te komen over de vraagstukken die het uitstel met zich meebrengt. Daarbij vragen we om uitleg over hoe gemeenten, provincies en accountants hier mee om kunnen gaan. Samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het IPO willen we daarom graag in overleg met BZK hierover.”