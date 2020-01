Opvolgers Snel deze week aan de slag

Financiën benoemt deze week D66’ers Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen als nieuwe staatssecretarissen, meldt de NOS op basis van bronnen rond het kabinet. Ze zijn de opvolgers van Menno Snel, die in december aftrad vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. De nieuwe bewindslieden gaan vermoedelijk woensdag aan de slag.

Vijlbrief (56) is sinds 2017 ambtelijk voorzitter van de Eurogroep en zou die Brusselse positie nog een jaar bekleden. Hij was jarenlang topambtenaar bij Financiën en daarvoor onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Van Huffelen (51) heeft de primeur als eerste vrouwelijke bewindspersoon op het ministerie van Financiën. Ze is nu directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam en Eerste Kamerlid voor D66. Van Huffelen was voorheen onder meer wethouder in Rotterdam en krijgt de toeslagenaffaire in haar portefeuille. Behalve de afwikkeling van de kwestie gaat ze zich ook bezighouden met de hervorming van het toeslagenstelsel en de douane. Vijlbrief wordt verantwoordelijk voor de Belastingdienst en de hervorming ervan. In zijn takenpakket zitten daarnaast de vliegtaks, de CO2-belasting en de aanpak van belastingontwijking.

Dinsdag worden de nieuwe bewindspersonen naar verluidt ontvangen door premier Rutte, woensdag volgt dan de eerste werkdag.

Bron: NOS