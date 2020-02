Dekkingsgraad pensioenfondsen nog net boven 100%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in januari gedaald van 103% naar 101%, meldt Aon. Die verklaart de daling door de angst voor het coronavirus, waardoor de rendementen op aandelen terugliepen en de rente daalde.

De beleidsdekkingsgraad is ook gedaald, van 103% naar 102%. Deze dekkingsgraad is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en is mede maatgevend voor kortingen en indexatie. Hoewel de beleidsdekkingsgraad hoger is dan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%, ziet Aon kortingen voor eind 2020 nog steeds als realistisch scenario.

Rente weer gedaald

De rente is in de laatste weken van januari gedaald en gemiddeld 24 basispunten lager uitgekomen dan eind december. De Ultimate Forward Rate (UFR), die wordt gebruikt om de waarde van toekomstige verplichtingen te berekenen, bleef met 2,1% gelijk. Desondanks ging de waarde van de verplichtingen door de rentedaling met ruim 5% omhoog.

Portefeuille 3% gegroeid

De financiële markten belandden eind januari in onrustig vaarwater door de uitbraak van het coronavirus. ‘De economische activiteit in China, maar ook daarbuiten, wordt negatief beïnvloed. Beleggers trekken parallellen met de uitbraak van SARS en de nadelige gevolgen daarvan voor de markten. Sinds de berichten over het Coronavirus daalden de aandelen met ongeveer 4%, terwijl de olieprijs met 10% en de 30-jaars swaprente 0,29% daalden.’ Gevolg is dat de vastrentende-waardeportefeuille met een kleine 6% is gegroeid. De aandelen van opkomende landen (waaronder China) noteerden een negatief rendement van 3,4%, maar per saldo is de beleggingsportefeuille van de pensioenfondsen met ruim 3% toegenomen.

Verwachtingen bijstellen

Hoewel de gemiddelde dekkingsgraad nog aan de goede kant van de streep zit, bevinden met name de grote pensioenfondsen (ABP, Metaal, PFZW) zich onder de 100%. Zo stond ABP eind 2019 op 95,7%. ‘Pensioenfondsen moeten rekening moeten houden met een lager rendement dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Er is minder vooruitzicht op extra rendement om de dekkingsgraden te versterken waardoor deze voorlopig nog kwetsbaar blijven’, aldus CEO Frank Driessen van Aon Retirement & Investment. ‘In deze economische tijden moet op een andere manier naar pensioen gekeken worden. Met het pensioenakkoord wordt dit ingevuld met contracten met minder zekerheid. We zullen minder moeten gaan verwachten.’