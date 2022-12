BDO: pensioenhervorming in 2027 volgens veel fondsen onhaalbaar

Een derde van de pensioenfondsen denkt dat de streefdatum voor de Nederlandse pensioenhervorming niet gehaald gaat worden, meldt BDO Accountants & Adviseurs na onderzoek onder 31 pensioenfondsen. Dat komt onder meer doordat de nieuwe Pensioenwet nog niet definitief is, waardoor pensioenfondsen keuzes vooruitschuiven.



Het is de bedoeling dat pensioenfondsen uiterlijk in 2027 overstappen naar een nieuw stelsel. Dit stelsel moet toekomstbestendiger zijn: mensen worden steeds ouder en er komen steeds meer gepensioneerden bij. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de uitkering bij economische voorspoed sneller hoger uitvalt, en bij tegenvallers eerder naar beneden wordt bijgesteld.

Volgens BDO staat de pensioenwereld hiermee aan de vooravond van één van de grootste financiële operaties uit de Nederlandse geschiedenis. “1500 miljard euro pensioenvermogen moet grotendeels worden herverdeeld over persoonlijke pensioenpotjes. Dat is een enorme transitie en de belangen zijn groot”, zegt Geertje Strampel, pensioendeskundige bij BDO, in een toelichting.

Worstelen met de uitlegbaarheid

Volgens de onderzoekers zeggen pensioenfondsen ook te worstelen met de uitlegbaarheid van de nieuwe regels en risico’s aan de deelnemers. “De communicatie dient eerlijk, helder, toegankelijk en transparant te zijn, terwijl de materie complex en genuanceerd is. Deelnemers moeten daarnaast geactiveerd worden om zich te verdiepen in de impact op hun eigen pensioenregeling”, zegt Ryan de Waard, financieel expert bij BDO. Zo’n 30 procent van de fondsen is hier volgens hem echter nog niet mee gestart. “Beperkt draagvlak ligt daardoor op de loer, met als mogelijk gevolg klachten en rechtszaken.”

Onzekerheid

Volgens BDO kampen pensioenfondsen ook met onzekerheid over hun financiële buffers. “De vraag is of de gemiddelde dekkingsgraad ruim boven de 100 procent blijft. Gaan ze indexeren, of niet? Indexeren is nu gunstig voor gepensioneerden, maar niet direct voor jongeren die nog ver van hun pensioen zitten. Daarnaast dient het pensioenfonds ook na de transitie financieel toekomstbestendig te zijn”, aldus De Waard.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna de helft van de fondsen verwacht dat de uitvoeringskosten eerder hoger dan lager worden. “De kleine fondsen kunnen mogelijk straks voor grote financiële uitdagingen komen te staan wanneer de kosten toenemen. Dit kan een bedreiging vormen voor de continuïteit van deze kleinere ondernemingspensioenfondsen”, waarschuwt De Waard.

(ANP)