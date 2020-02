Nog geen goedkeurende verklaring bij jaarrekening Stella Fietsen

Fantastische groeicijfers bij Stella Fietsen. Alleen heeft accountant De Jong & Laan er voor het derde jaar op rij een verklaring van oordeelonthouding bij gegeven.

‘Ontoereikende beheersmaatregelen’

In 2017 maakte Stella Fietsen, marktleider in e-bikes, drie miljoen euro winst. Maar omdat het zijn snelgroeiende omzet niet op een deugdelijke manier kon verantwoorden onthield De Jong & Laan Accountants zich van een oordeel. Dit had met name te maken met ‘ontoereikende interne beheersingsmaatregelen’ van de voorraadregistraties, zo liet het kantoor in de controleverklaring weten.

Mandemakers

Begin 2018 nam de investeringsmaatschappij van keukenondernemer Ben Mandemakers een flink minderheidsbelang in de elektrische fietsenmaker. Daarmee werden leningen van de Rabobank afbetaald en kon er dividend over 2017 worden uitbetaald. De omzetstijging bedroeg in 2018 ruim 42% en kwam uit op iets meer dan €90 miljoen, aldus het recent gedeponeerde jaarverslag. Onder aan de streep bleef zo’n €5,9 miljoen over die de eigenaren deze keer in zijn geheel aan de reserves toevoegden. Wel waren de voorraden eind 2018 opgelopen tot een waarde van €17,9 miljoen, zo’n €4,5 miljoen meer dan in 2017. De post kortlopende schulden bedroeg ongeveer €12 miljoen.

‘Goed op weg’

Omdat de accountant ‘geen getrouw beeld’ had van de cijfers over 2017 was er ook ‘onzekerheid’ over die van 2018. Toch is controlerend accountant Thijs van Zandwijk van De Jong & Laan optimistisch gestemd: ‘We zien dat Stella Fietsen met onze aanbevelingen aan de slag is gegaan. In principe hebben we over 2018 geen bevindingen meer. Conform toepassing van regelgeving en het verklaringenstelsel is er nog sprake van een overgangsjaar voor de oordeelonthouding. Over boekjaar 2019 is de verwachting dat wij voor het eerst, bij ongewijzigde omstandigheden, kunnen komen tot een goedkeurende verklaring.’

Verkeerd beeld

Berichten in de media als zou de accountant nog altijd ‘moeilijk doen’ over de jaarcijfers schetsen ten onrechte het beeld dat de boekhouding van Stella Fietsen niet deugt of dat de eigenaren de bezwaren van de accountant naast zich neerleggen, vindt Van Zandwijk. ‘Het spreekt voor zich dat wij geen klanten willen die tot lengte van jaren met een oordeel­onthouding zitten. We zijn echter steeds constructief in gesprek geweest met Stella Fietsen en hebben ze geholpen bij de verbeteringen die wij en zij noodzakelijk achten.’ Dat de accountant meerdere jaren geen goedkeurende verklaring afgeeft, is niet heel uitzonderlijk: ‘Zeker bij jonge, snelgroeiende bedrijven kom je dit vaker tegen.’