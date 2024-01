Cornelius Haga Lyceum in zwaar weer, accountant toont zich kritisch

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam staat voor grote uitdagingen, aangezien de school te kampen heeft met stagnerende groei en daardoor onder de opheffingsnorm valt. De accountant weigerde bovendien het gebruikelijke oordeel over de getrouwheid van de cijfers af te geven. Het is niet voor het eerst dat de school het moeilijk heeft.

Nieuwbouw

Het schoolgebouw nabij station Sloterdijk moet aan het einde van dit schooljaar worden verlaten, meldt het Parool. In het nieuwe schooljaar zal alleen nog les worden gegeven in een pand in Bos en Lommer dat momenteel als dependance fungeert. Het stadsbestuur neemt de regie over de ontwikkeling van nieuwbouw nu over, vanwege onzekerheid over het leerlingenaantal en de financiële risico’s.

Accountant

Financieel is de situatie van het Haga Lyceum niet bepaald rooskleurig. De accountant van Horling Nexia weigerde over 2022 bovendien het gebruikelijke oordeel over de getrouwheid van de cijfers af te geven. Wel was er een goedkeurend oordeel inzake de rechtmatigheid. De accountant schrijft onder meer: “Hoewel de administratie is uitbesteed aan een administratiekantoor en zowel het dagelijks- als algemeen bestuur het belangrijk vinden dat er een gedegen administratie wordt gevoerd, is de kwaliteit van de administratie van de stichting niet van een voldoende niveau. Het administratiekantoor voert de administratie, ondanks verzoeken door het dagelijks bestuur om dit te wijzigen, op basis van het kasstelsel. Intern ontbreekt het ook aan een overzicht van aangegane verplichtingen. Om deze reden is er net als voorgaand jaar te weinig inzicht in de aangegane verplichtingen, de te maken kosten, de toerekening van de kosten aan de juiste periode en in hoeverre bepaalde opgenomen verplichtingen daadwerkelijk betaald zullen worden. In 2023 zal er worden overgegaan naar een ander administratiekantoor, waardoor het dagelijks bestuur verwacht dat dit de hiervoor genoemde gebreken in de administratie zullen wegnemen. […] Vanwege de matige administratie is ook de betrouwbaarheid van de begroting twijfelachtig. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat structurele ingrepen noodzakelijk zijn en dat de stichting dient te bezuinigen om de continuïteit te waarborgen. Het is onzeker in hoeverre de stichting hiertoe in staat zal zijn.”

Inspectie

De school staat er ook bij de Onderwijsinspectie al niet goed op; de mavo- en vwo-afdelingen zijn als ‘zeer zwak’ bestempeld, terwijl de havo-afdeling een onvoldoende heeft gekregen. De school heeft een rechtszaak aangespannen bij de Raad van State tegen deze kwalificaties. Ondanks deze uitdagingen blijft de bestuursvoorzitter optimistisch over de toekomst. Het schoolbestuur heeft naar eigen zeggen verbeteringen aangebracht in de administratie en werkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het huidige gebouw.

Horlings Nexia

Ook enkele jaren geleden lag de school al onder vuur. De onderwijsinspectie kwam toen met een vernietigend rapport waarin met betrekking tot de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen werd gesproken over wanbeheer. De controlerend accountant van Horlings Nexia gaf daarna aan geen onrechtmatigheden te zien. Wel constateerde Horlings in 2019 dat er ‘diverse aangelegenheden zijn die duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling’.