Sanderink vraagt EY jaarrekening opnieuw te doen vanwege grote afwijkingen

Ondernemer Gerard Sanderink heeft zijn accountant EY opmerkelijk genoeg gevraagd om de al gedeponeerde jaarrekening over 2018 van zijn softwarebedrijf Centric te corrigeren en opnieuw in te dienen vanwege grote afwijkingen.

De meldingen over onjuiste bedragen in de jaarrekening lopen in verschillende media uiteen, maar duidelijk is wel dat er fors gecorrigeerd moet worden bij het bedrijf. Regionaal dagblad Tubantia meldt dat Centric zelf woensdagmiddag tijdens een rechtszaak in Gouda heeft bekend dat het in 2018 geen 18 miljoen euro winst maakte, maar 11 miljoen verlies leed. In een e-mail die in handen is van het FD wordt voor meer dan 20 miljoen euro aan extra voorzieningen opgevoerd. Volgens een verklaring van een bron aan die krant zou Centric ondanks de voorzieningen niettemin nog altijd uitkomen op een winst van 14 miljoen euro.

Resultaat

Volgens de e-mail aan EY, die afkomstig is van het mailadres van Sanderink, is ‘het resultaat van 2018 ten onrechte veel te hoog’. De bonussen aan het vorige bestuur hadden daarom niet uitgekeerd mogen worden. ‘De voormalige directie en jullie [EY] hebben deze aspecten onvoldoende onder ogen gezien’, wordt in het bericht vermeld.

Nieuwe kostenposten

Centric had volgens Sanderink opmerkelijk genoeg een voorziening van 3 miljoen euro moeten treffen voor een opdracht bij De Nederlandsche Bank (DNB). Ook zouden door de afdelingen werkplekbeheer en publieke diensten allerlei projecten ‘zonder waarde’ zijn gestart. Hiervoor zou een voorziening van ongeveer 10 miljoen euro nodig zijn.

Reactie EY

EY kon donderdag niet inhoudelijk reageren. ‘We hebben een vertrouwensrelatie met onze klant, dus we mogen helaas niets zeggen’, meldde een woordvoerder.

