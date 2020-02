‘Verplichte Raad van Commissarissen flinke draai, maar verstandig’

Het voorstel van de Commissie Toekomst Accountancysector om een Raad van Commissarissen verplichten voor ten minste de grootste twintig accountantskantoren kan op gemengde reacties rekenen. Gert van den Brink van Full•Finance is positief, al beseft hij dat het voorstel ook ingrijpend is: ‘de macht van accountants wordt ingeperkt.’ Bovendien vraagt Van den Brink zich af of het voorstel juridisch wel te regelen is. ‘Invoering is juridisch heel lastig, want je zult dan moeten definiëren wanneer zo’n Raad van Commissarissen verplicht is en wanneer niet.’

Macht accountants ingeperkt

Van den Brink vond de passage over verplichte RvC’s één van de meest in het oog springende onderdelen van het CTA-rapport, dat hij verder ‘afgewogen en genuanceerd’ noemt. ‘Ik vindt het een opvallend voorstel. Allereerst gaat het niet om alle kantoren, maar om tenminste de twintig grootste. Dus de impact voor de kleine kantoren valt mee. Het eerste wat ik dacht toen ik het las was: de macht van accountants wordt ingeperkt. In zo’n Raad van Commissarissen komen volgens mij niet alleen accountants te zitten, maar ook mensen met een andere achtergrond. Dus accountants leveren zeggenschap in.’

Verstandige zet, maar flinke draai

‘Ik denk dat dat heel verstandig zou zijn’, meldt Van den Brink. ‘Omdat je het in assurance uiteindelijk doet voor het maatschappelijk verkeer en dan zul je dat maatschappelijk verkeer ook toe moeten staan om mee te kijken met datgene wat je doet. En dat is het geval met zo’n Raad van Commissarissen. Maar het gaat wel dwars in tegen hoe er tot nu toe tegen de regelgeving aangekeken wordt. Daar is het uitgangspunt juist: accountants moeten het voor het zeggen hebben, want ze moeten ook onafhankelijk zijn in hun werkzaamheden. De CTA zegt eigenlijk precies het tegenovergestelde: ja dat zal wel, maar je moet ook goed toezicht houden.’

Structuurregime?

Boek 2 van het burgerlijk wetboek kent voor vennootschappen die een bepaalde omvang hebben bereikt het structuurregime.

Als een vennootschap voldoet aan de eisen voor verplichte invoering van het structuurregime zullen allereerst de statuten van de vennootschap aangepast moeten worden aan de wettelijke bepalingen.

Per 1 oktober 2004 is de structuurregeling gewijzigd. De structuurregeling verplicht de vennootschap een raad van commissarissen te hebben. De structuurregeling regelt de taken en benoeming van een raad van commissarissen. De belangrijkste punten uit de gewijzigde structuurregeling:

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen zelf. Daarnaast voorziet de wet in een versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad voor een derde van het aantal commissarissen bij de vennootschap.

De raad van commissarissen moet uit ten minste drie natuurlijke personen bestaan.

De raad van commissarissen benoemt, schorst en ontslaat het bestuur.

De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad hebben het recht om personen voor de raad van commissarissen aan te bevelen en zij moeten daarbij in de gelegenheid worden gesteld door de raad van commissarissen.

De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening ligt bij de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen voor een aantal in de wet opgesomde besluiten op het gebied van financiën en werkgelegenheid.

Bron: Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren