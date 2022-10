AP: beoordelingen individuele accountants niet zomaar publiceren

Het kabinet wil voortaan beoordelingen van het werk van individuele accountants publiceren. Dat is een te grote inbreuk op de privacy van accountants, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het kabinet moet dit wetsvoorstel daarom aanpassen, adviseert de privacywaakhond.

De AP gaf in mei een kritisch advies over de voorgestelde Wet toekomst accountancysector aan minister Kaag van Financiën. De minister paste het wetsvoorstel daarop aan. De AP heeft het aangepaste voorstel bestudeerd en trekt de conclusie dat dit de privacy van accountants nog steeds onvoldoende beschermt.

Bezwaren AP

Rapporteren over prestaties van een accountant en die vervolgens op naam openbaar maken, is voor diegene een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, stelt de AP. Voorzitter Aleid Wolfsen: ‘Wij vinden het natuurlijk een goede zaak dat de kwaliteit van de controle op de accountancysector wordt verbeterd. Dat kan heel goed, door op niveau van accountantskantoren als geheel beoordelingen te publiceren. Maar dit wetsvoorstel regelt dat beoordelingen over een individuele accountant worden gepubliceerd. Er is geen noodzaak dat op die manier te doen. Terwijl het wel grote impact kan hebben op iemands reputatie en loopbaan. Een negatieve beoordeling kan betekenen dat iemand moeilijk of niet aan werk komt. Als iemands individuele prestaties toch worden gepubliceerd, vinden wij het essentieel dat er voldoende waarborgen zijn. Zodat je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt om je te verweren tegen een onterechte beoordeling. En zodat er een heldere begrenzing is van de gegevensverwerking, waar ook een rechter op zou kunnen toetsen. Een dergelijke grote inbreuk op iemands privacy zoals nu is voorgesteld, is niet zomaar toegestaan. Dit mag alleen als andere, minder ingrijpende opties niet mogelijk zijn.’

De AP vindt dat het voorstel op deze punten onvoldoende specifiek is. Daarom adviseert de privacywaakhond het wetsvoorstel aan te passen of anders niet in te voeren.

Aanleiding wetsvoorstel

Een van de aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) was om te verplichten dat bepaalde accountancykantoren periodiek aan de beroepsorganisatie rapporteren over hun prestaties. En om dat te doen op basis van kwaliteitsindicatoren, en op naam van de betreffende accountant. Op basis hiervan is het voorstel Wet toekomst accountancysector gemaakt. Daarna is de AP gevraagd om hierover te adviseren. Naar aanleiding van dat advies is het wetsvoorstel aangepast.