Wat is de link tussen JAN© en de ontslagen Jan Smit?

De populaire zanger Jan Smit (37) is aan de dijk gezet als voorzitter van voetbalclub Volendam. De raad van commissarissen verwijt Smit en het bestuur financieel wanbeheer. Eén van die commissarissen is Kees Mooijer, teamleider bij JAN© Accountants & Adviseurs.

Smit was tien jaar voorzitter van FC Volendam. Onder zijn leiding promoveerde de voetbalclub naar de eredivisie. Hoewel de succeszanger zijn populariteit in het vissersdorp daarmee verder vergrootte, vindt de raad van commissarissen de situatie onhoudbaar. In een verklaring liet de RvC dinsdag weten dat FC Volendam een negatief eigen vermogen van 3 miljoen euro heeft. Voor het lopende seizoen wordt een tekort van 2,3 miljoen euro verwacht. Daardoor komt ‘de continuïteit van de betaald voetbalorganisatie in gevaar’, schrijft voorzitter Jaap Veerman namens de rvc. ‘Het bestuur heeft ons, ondanks herhaaldelijke verzoeken om herstelplannen aan ons te overleggen, niet weten te overtuigen dat deze problemen worden opgelost.’

Smit kwaad

Smit liet via X (voorheen Twitter) weten dat er helemaal geen sprake is van een zorgelijke financiële situatie bij Volendam. Hij schetst zelfs een positief overall resultaat van ruim 3 miljoen. ‘Ik laat me niet voor leugenaar uitmaken.’ Ook penningmeester Corn Veerman spreekt de cijfers van de rvc tegen. Volgens hem zal de club dit seizoen niet met een verlies, maar juist positief afsluiten met een bedrag tussen de 2,5 en 3,5 miljoen euro. Smit op Instagram: ‘In de afgelopen vier jaar hebben we FC Volendam op alle fronten naar een topsportniveau proberen te tillen Helaas zijn er zes mensen in de bovenste laag van onze voetbalorganisatie die er (nog steeds) fundamenteel anders over denken dan wij.’

Shirt-verzamelaar

Een van die zes mensen is RvC-lid Kees Mooijer. In het dagelijks leven is hij teamleider bij JAN© Accountants & Adviseurs in Purmerend, waar hij sinds 2006 in dienst is. Mooijer, opgeleid als controller, is daarnaast een hartstochtelijk fan van FC Volendam, al vijftien jaar betrokken bij de supportersvereniging en archivaris van de geschiedenis van de voetbalclub op zijn eigen website www.fcvd.nl. Hij is in het bezit van de grootste collectie shirt van FC Volendam. In zijn werkruimte hangen ruim zestig tenues van de voetbalclub. De Telegraaf weet te melden dat Mooijer als voetballer niet verder kwam dan een korte carrière bij de amateurtak.

Register-accountant

Overigens is Mooijer niet de enige binnen de RvC van Volendam die gelieerd is aan de Nederlandse accountancysector. Elma de Koekkoek is register-accountant (Nyenrode) en werkt bij de provincie Noord-Holland als ‘Coördinator Verbijzonderde Interne Controle’. De Koekkoek is tevens financieel specialist binnen de VVD-fractie in de gemeente Edam/Volendam. Van 2010 tot 2011 was ze wethouder in de gemeente Zeevang.