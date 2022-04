NBA vindt voorgestelde governance code niet ver genoeg gaan

De NBA betreurt het dat een aantal aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) geen plek hebben gekregen in governance code. Volgens de vereniging zou dit alsnog moeten gebeuren.

Risicomanagement

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code hield recent een consultatie over actualisatievoorstellen van de code. In deze actualisatie staan onder meer voorstellen die in lijn zijn met Europese regelgeving op het gebied van duurzaamheid, bestuur, diversiteit en de rol van de aandeelhouder. Deze thema’s komen steeds meer op het bord van de accountant te liggen. ‘Een effectieve Code kan in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van het risicomanagement van ondernemingen (inclusief materiële ESG-risico’s), het voorkomen van fraude en het waarborgen van de continuïteit van ondernemingen.’

VOR

De NBA pleit voor een verplichte Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen. ‘In dat licht betreuren wij het dat, ondanks de genoemde positieve aanbeveling door de minister van Financiën, de hierop betrekking hebbende aanbeveling van de Commissie toekomst accountancysector (Cta), verder uitgewerkt door de Universiteit Leiden, niet is overgenomen in de actualisatievoorstellen,’ schrijft het bestuur van de NBA in een reactie. Eind maart werd tijdens een debat tussen Tweede Kamerleden en minister Kaag van Financiën ook aandacht gevraagd voor de VOR. Ook de minister wil een en ander graag in de code verankeren.

RvC en selectie accountant

Verder moet de communicatie van de Raad van Commissarissen over de selectie van de accountant worden verbeterd. Ook dit was een punt van de Cta dat de NBA niet terugziet in de actualisatievoorstellen. ‘De NBA onderschrijft deze aanbevelingen van de Cta en dringt aan op verwerking in de Code. Met name de communicatie over de bevindingen van de accountant komt tegemoet aan de informatiebehoeften van meerdere stakeholders.’

Pas toe en leg uit

Ook vraagt de vereniging om over te stappen op een ‘pas toe en leg uit’ in plaats van het principe ‘pas toe of leg uit’ in de Code. Door het of-principe zijn ondernemingen meer bezig met het afvinken van eisen in plaats van dat wordt nagedacht over de motivatie. De Monitoring Commissie stelde in 2020 al ‘om nader te bezien of de wijze van monitoring aan – passing behoeft en of het ‘pas toe of leg uit’-principe voldoende ruimte biedt om bij de monitoring inzicht te krijgen in de daadwerkelijke naleving van de Code’.