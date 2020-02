Flinke omzetstijging detailhandel in 2019

In 2019 heeft de detailhandel 3,4 procent meer omgezet dan in het jaar 2018, meldt het CBS. De verkopen (het volume) waren 2,5 procent hoger. De omzet van zowel de winkels in voedingsmiddelen als de winkels in non-food groeide. Online is bijna 17 procent meer omgezet. In de maand december is de omzet met 5,1 procent gegroeid.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in december. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 3,9 procent hoger dan in december 2018.

Op één na hoogste omzetgroei na 2006

De detailhandel realiseerde in 2019, net als in 2018, een omzetstijging van 3,4 procent. Dat is de op één na hoogste omzetgroei na 2006. In 2017 was de omzetgroei 4,2 procent. De omzet van de detailhandel bereikte een dieptepunt in 2013. Daarna is de omzet gestaag gegroeid. In 2019 lag de omzet van de detailhandel 8,7 procent hoger dan voor de crisis. De omzet van de non-foodwinkels was echter nog wel 10 procent lager dan in 2008. De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen lag 20 procent hoger.

Omzet non-foodsector bijna 3 procent hoger in 2019

De omzet van de winkels in non-food groeide in 2019 met 2,9 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 2,1 procent hoger dan een jaar eerder.

De winkels in meubels en woninginrichting en de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren realiseerden de grootste omzetstijging. Ook de drogisterijen en de winkels in consumentenelektronica en witgoed behaalden meer omzet dan in 2018. De omzet van de kledingwinkels bleef nagenoeg gelijk. De winkels in schoenen en lederwaren en de winkels in recreatie-artikelen boekten een omzetverlies.

Winkels in voedingsmiddelen zetten ruim 1 procent meer om

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben vorig jaar 1,3 procent meer omgezet dan in 2018. Het volume bleef nagenoeg gelijk. Supermarkten zetten 1,6 procent meer om, terwijl de omzet van de speciaalzaken met 0,9 procent kromp. Ook het volume was bij de supermarkten hoger dan in 2018 en bij de speciaalzaken lager.

Online omzet bijna 17 procent hoger

In 2019 was de online omzet 16,6 procent hoger dan in 2018. Webwinkels hebben bijna 14 procent meer omgezet. Webwinkels hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met ruim 21 procent.

Bron: CBS

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Interessant voor u! Cursus Webshops en BTW op 2 april 2020