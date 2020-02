Budget van € 5 miljard voor nieuwe SDE++-regeling

De verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt tussen 29 september en 22 oktober van dit jaar opengesteld. Er wordt voor € 5 miljard aan subsidies beschikbaar gesteld, schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regeling staat open voor hernieuwbare energieproductie, maar voor het eerst ook voor CO₂-reducerende technologieën. ‘CO₂-reductie is de centrale pijler in het Nederlands klimaatbeleid’, aldus Wiebes. De SDE++ werkt net als zijn voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. ‘Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. De SDE++ is bovendien techniekneutraal. Dit betekent dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen en direct met elkaar concurreren, zodat kostenreductie en innovatie worden aangemoedigd.’

Onrendabele top

Technieken worden in de SDE++ gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO₂. Aanvragen kunnen worden ingediend voor de zogeheten onrendabele top. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid. ‘De maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de SDE++ is € 300 per ton CO₂. Technieken met een hogere subsidiebehoefte kunnen aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt niet de gehele onrendabele top vergoed.’

Nieuwe technieken

Nieuwe technieken die aan de regeling worden toegevoegd, zijn CO₂-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. ‘Voor enkele hernieuwbare energietechnieken wordt een nieuwe categorie toegevoegd. Voor een aantal technieken gelden binnen de SDE++ beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal vollasturen dat ze voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast gelden de plafonds zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord.’

Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen op een later moment nog in de SDE++ worden opgenomen. Zo wordt voor de openstelling in 2021 een aantal nieuwe technieken doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, waaronder de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO₂-levering aan de glastuinbouw. ‘Om de benodigde inbreng van bedrijven mee te kunnen nemen wordt een marktconsultatie gehouden.’