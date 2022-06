Zet subsidieaanvraag SDE++ 2022 vast klaar

Op 28 juni opent de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) 2022. Ondernemers kunnen hun subsidieaanvraag nu alvast klaarzetten in het eLoket.

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-profit-)instellingen die op grote schaal hernieuwbare (duurzame) energie produceren. Of CO₂-verminderende technieken willen toepassen. Zij kunnen nu alvast hun subsidieaanvraag SDE++ 2022 in concept klaarzetten. Dit kan vanaf dinsdag 14 juni voor alle categorieën, met uitzondering van het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Hiervoor kunnen ondernemers hun conceptaanvraag na 21 juni klaarzetten.

Belangrijke wijzigingen

Sommige categorieën zijn veranderd, of hebben andere verplichte bijlagen. Zo zijn de categorieën zon-PV en CCS opgesplitst. Er is een nieuwe verplichte bijlage over de draagkracht van het gebouw bij aanvragen voor zonne-energie op dak. Kijk voor deze wijzigingen in deze openstelling in de brochure SDE++ 2022.

Conceptaanvraag klaarzetten

Een conceptaanvraag klaarzetten doet u via de pagina Aanvragen SDE++. Hiervoor is eHerkenning nodig. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw DigiD. Onder ‘Meer informatie’ vindt u informatie over de verschillende manieren van inloggen in het eLoket.

Het uiteindelijke verzenden van de (concept)aanvragen kan zodra de SDE++ 2022 opengaat. Dit is op dinsdag 28 juni om 09.00 uur. Deze openstelling heeft 5 fasen. Door de zomerperiode is fase 2 langer open. Meer informatie over de fasen en categorieën van de openstelling 2022 vindt u ook in de brochure. Zorg ervoor dat uw aanvraag bij het indienen volledig en juist is, want we nemen alleen complete aanvragen in behandeling.

