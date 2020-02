Golfclub grootverdiener onder sportverenigingen

Sportclubs telden in 2018 gezamenlijk ruim € 1,2 miljard aan inkomsten, meldt het CBS. Grootverdieners zijn de golfclubs, die gemiddeld een omzet van € 420.000 draaien dankzij de hoge contributies.

De inkomsten van sportverenigingen (zonder watersport, betaald voetbal en andere profploegen) zijn de laatste tien jaar ongeveer gelijk gebleven. Wel is het aantal clubs dat die omzet genereert, gedaald: van 28.700 in 2009 naar 26.510 in 2018. Gemiddeld telt een vereniging 192 leden, 4 minder dan in 2009.

Buitensport verdient meest

Contributies, les- en entreegelden maken 53% van de inkomsten uit. Sinds 2009 zijn de contributies met ruim 60% gestegen tot gemiddeld € 24.180. Subsidies en kantineverkopen zijn afgenomen.

De omzet is voor het overgrote deel afkomstig van buitensportclubs: die nemen 82% voor hun rekening. Binnen die categorie zijn de voetbalverenigingen goed voor ruim 40% van de inkomsten.

Kantine levert veel op

De gemiddelde omzet van een sportclub is vergeleken met 2000 ruim anderhalf keer zo groot: een kleine € 46.000. Golfverenigingen hebben gemiddeld de hoogste inkomsten: bijna € 420.000, waarvan 73% door de leden wordt opgebracht in de vorm van contributie of entreegelden. Bij veel andere buitensportclubs is de kantine een significante bron van inkomsten. Voetbalclubs spannen de kroon; daar is 38% van de omzet afkomstig uit de kantine, meer dan het bedrag dat aan contributies wordt opgehaald. Tennisverenigingen halen 29% van de omzet op in de kantine.

Bij binnensportclubs maken contributies, les- en entreegelden 74% van de omzet uit. De kantine zorgt daar voor 7% van de inkomsten, mede doordat inkomsten uit kantines vaak niet naar de clubkas vloeien, maar naar de exploitant van de sportaccommodatie.