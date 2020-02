Aantal verkochte MKB-bedrijven sterk gestegen

In de tweede helft van 2019 is het aantal verkooptransacties in de MKB-overnamemarkt met 35% gestegen. Het prijsniveau bleef onveranderd hoog: gemiddeld wordt voor een MKB-bedrijf 4,95 keer de brutowinst betaald.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Overname Barometer, een periodiek onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 262 Nederlandse fusie & overname-advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Meer kleinere deals

In tegenstelling tot berichten over een wellicht afkoelende overnamemarkt is het aantal koop- en verkooptransacties in het Nederlandse MKB in de tweede helft van 2019 fors toegenomen ten opzichte van de eerste 6 maanden. Het aantal verkochte bedrijven nam met 35% toe. Gecorrigeerd voor het seizoens-effect – in de tweede helft van het jaar vinden er altijd meer transacties plaats – gaat het nog steeds om een substantiële stijging.

Daarnaast valt op dat in vergelijking met twee jaar geleden (H2-2017) het aantal kleinere transacties (dealwaarde tot 5 miljoen euro) fors is toegenomen. Het prijsniveau bleef ook in de tweede helft van 2019 onveranderd hoog: gemiddeld werd voor een MKB-bedrijf 4,95 keer de brutowinst betaald.

Goede afspiegeling van markt

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en Dealsuite, zijn de uitkomsten van de Overname Barometer een goede afspiegeling van de huidige marktsituatie. Plettenberg: ‘Het aantal verkochte bedrijven neemt al vier jaar op rij gestaag toe. Relatief gezien steeg zowel het aantal verkochte bedrijven in het segment met een dealwaarde onder als boven de 5 miljoen euro. Maar absoluut gezien is met name het aantal transacties in het segment met een dealwaarde onder de 5 miljoen euro sterk gestegen. Er worden dus vooral méér kleine bedrijven worden verkocht.’

Bron: Brookz