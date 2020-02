De afschaffing van de pensioenopbouw in eigen beheer voor ondernemers biedt accountants de kans om de klant hierover te adviseren.

Én om de adviesdienstverlening uit te breiden met de persoonlijke financiële planning voor de ondernemer. Maar wat heb je daarvoor nodig en hoe ga je het gesprek aan over de persoonlijke financiën van je klant? Wij vertellen het je!

Wat is een financiële planning?

Laten we beginnen bij de basis. Als accountant ben je gewend de klant te adviseren over de financiële situatie van de onderneming. Maar, wat valt er onder een persoonlijke financiële planning?

De financiële planning voor een ondernemer is voor iedereen verschillend. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde wensen voor de toekomst. Toch zijn er een aantal basiszaken waarover je als accountant in gesprek kunt gaan met de klant.

Denk hierbij aan:

Het pensioen;

Meer vrije tijd voor hobby’s/tijd voor het gezin;

Eerder stoppen met werken;

Een tweede woning;

Hoe laat ik mijn nabestaanden achter?

Deze wensen zijn gericht op de (verdere) toekomst. Om het plaatje compleet te krijgen dien je ook te weten wat de financiële situatie van de klant nu is. Je neemt tijdens het gesprek daarom ook onderwerpen mee als de huidige woning, de hypotheek, het spaargeld, mogelijke inkomsten van een partner en eventuele verplichtingen richting een ex-partner. Als laatste benoem je ook onvoorziene omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.

Wanneer je alle onderwerpen met de klant hebt besproken kun je aan de slag met het opstellen van een financiële planning.

Jouw taak als accountant m.b.t. de persoonlijke financiële planning

Jouw taak als accountant is niet alleen het achterhalen van de wensen van de klant, maar ook om te weten welke de klant het belangrijkste vindt. Wat wil hij nu echt? Een onbezorgd pensioen en op korte termijn al meer vrije tijd? Of juist nu vol aan de bak, zodat hij eerder kan stoppen met werken? Om antwoord te krijgen op deze vragen moet je goed naar de klant luisteren. Vraag naar wat hem bezighoudt of waar hij zich zorgen overmaakt om te achterhalen welke wensen het belangrijkste zijn.

Wanneer je de wensen in kaart hebt gebracht, stel je samen met de klant concrete doelen op. Welke stappen/maatregelen zijn er nodig om de wensen in vervulling te laten gaan? Hierbij let je op de haalbaarheid. Zijn de doelen realistisch? Zorg voor een kritische blik en signaleer mogelijke problemen. Voor nu, maar ook gedurende de looptijd van de financiële planning. Als je ziet dat het behalen van een doel in het geding komt, is het jouw taak om de klant hiervan bewust te maken en te kijken naar een oplossing. Jij zorgt ervoor dat de klant altijd goed geïnformeerd is en weet wat de status is van zijn financiële situatie.

Eigenlijk klinkt dit niet zo heel anders als adviseren over het bedrijf van de ondernemer toch?

Een logische toevoeging

Uiteraard begrijpen we dat het voeren van een gesprek over de persoonlijke financiële situatie van de klant anders is dan het hebben over de zakelijke financiën. Maar toch sluit het aan bij de adviserende dienstverlening van een accountant. Je hebt namelijk al regelmatig contact met de klant over zijn financiën. Het toevoegen van de persoonlijke financiën geeft je een nog duidelijker beeld over de financiële situatie van de klant. Hierdoor kun je hem nog beter van dienst zijn.

Vind je het vreemd of spannend om voor het eerst met de klant over persoonlijke onderwerpen te praten? Houd dan in gedachte dat de klant jou al ziet als sparringpartner. Voor hem voelt dit niet als vreemd en eigenlijk verwacht hij, in de huidige markt, ook dat je hem steeds meer en actiever adviseert. Daarnaast kun je het gesprek voorbereiden door een aantal open vragen op te stellen. In het eerste gesprek draait het er met name om dat je goed naar de klant luistert om tot de juiste informatie te komen.

Waar je wel rekening mee dient te houden is dat het voeren van een gesprek over de persoonlijke financiële planning een andere focus vraagt dan de adviseringswerkzaamheden over de onderneming. Hierbij draait het namelijk vooral om de toekomst en de lange termijn, terwijl accountancy zich van oudsher vooral richt op een terugblik op het voorgaande jaar/jaren en de korte termijn.

Voordelen

De persoonlijke financiële planning voor de klant opstellen is een kans die je als accountant niet onbenut moet laten. Het is juist een logische uitbreiding van jouw adviserende dienstverlening. Daarbij leer je je klant ook nog eens beter kennen. En de klant? Die gaat een onbezorgde financiële toekomst tegemoet.

Bron: https://www.muis.nl/blog/persoonlijke-financiele-planning-welke-kansen-biedt-dit-voor-de-accountant/