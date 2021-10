RB’er in finale ‘Financieel planner 2021’

Register Belastingadviseur Mano Schuitmaker, werkzaam bij Your Accountants & Adviseurs in Alkmaar, is een van de drie finalisten van de verkiezing Financieel planner van het Jaar 2021. Vanaf medio november kunnen de circa 3.000 FFP-leden online stemmen op de finalist van hun voorkeur. De uiteindelijke winnaar wordt bepaald op basis van het juryoordeel en de stemming door de leden.

Naast Mano Schuitmaker CFP® EHP RB selecteerde de vakjury uit tien genomineerden Paulien Koopman-Beerepoot CFP® uit Emmeloord, werkzaam bij Vermogensplanning Private Banking Rabobank en Jan Laport MFP CFP® uit Almere, werkzaam bij Tropal Consultancy in Almere. Van de tien genomineerden werkten er vier kandidaten als financieel planner bij een accountantskantoor.

Recordaantal

Een recordaantal van 140 FFP- financieel planners deed dit jaar mee aan de eerste ronde, een online-toets van 15 meerkeuzevragen. In de tweede ronde voerden de tien overgebleven planners een inventarisatiegesprek met een acteur in de rol van klant. De jury selecteerde hieruit de beste kandidaten. Juryvoorzitter Conny Weber: “De drie finalisten hebben zich duidelijk onderscheiden in de tweede ronde: het klantinventarisatiegesprek. Feitelijk is dat ook het meest wezenlijke onderdeel van een financieel planningstraject: het bevragen van wensen en doelstellingen van een klant. Wat wil hij/zij nu echt? Dat kan alleen als je als financieel planner de juiste sfeer creëert, erg goed luistert en durft door te vragen. Dan kom je tot de kern. Paulien Koopman, Jan Laport en Mano Schuitmaker hebben laten zien die vaardigheden goed te beheersen.’

Ronde 3 en 4

De drie finalisten gaan in oktober in ronde 3 van de verkiezing aan de slag met het uitwerken van een financieel plan. Dat presenteren ze vervolgens in een adviesgesprek met een acteur in de rol van de klant. In ronde 4 is het de beurt aan de FFP-leden om de drie finalisten te beoordelen. Start van ronde 4 is een online-sessie medio november waarin de kandidaten de gelegenheid krijgen zich te presenteren aan de collega FFP-leden. Dat gebeurt door middel van een interview met een journalist. Daarna kunnen de FFP-leden online stemmen op de finalist van hun voorkeur.

FFP Jubileumcongres 2021

De winnaar en opvolger van de huidige financieel planner van het Jaar, Anja van Zandbergen, wordt bekendgemaakt tijdens het FFP Jubileumcongres op donderdag 9 december 2021. Tijdens de feestelijke jubileumeditie van dit financieel planningsevenement staat het thema ‘Bomen over de toekomst’ centraal.