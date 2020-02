SOCIAL ACCOUNTANT (1): 10 jaar ‘babbelen’ en ‘liken’

Social media zijn al tien jaar niet meer weg te denken. Accountancy Vanmorgen onderzocht hoe accountantskantoren gebruikmaken van LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en Youtube.

Open communicatie

Uit de rapporten van de MCA en CTA komt het beeld naar voren van een beroepsgroep die weliswaar bezig is zich te hervormen, maar die op punten nog steeds een in zichzelf gekeerde indruk maakt. Er moet meer gestreefd worden naar ‘open communicatie’, aldus de Commissie Toekomst Accountancysector. Eén van de instrumenten hierbij is social media. Uit onderzoeken komt naar voren dat de inzet van sociale media voordelen oplevert ten aanzien van o.a. de klantrelatie, het vergroten van marktinzicht en reputatie verbeteren en dat een strategie essentieel is.

Top-30 zeer social

Is dit besef doorgedrongen bij accountantskantoren? Wel als we kijken naar de top-30 van ons land. Zij gebruiken minimaal één social media kanaal waar op de homepage van het kantoor naar verwezen wordt. Alle kantoren hebben een LinkedIn-acountant, 27 is actief op Facebook (90%) en 25 communiceren ook via Twitter (83%). Iets meer dan de helft (16) heeft een eigen Youtube-kanaal, terwijl 14 kantoren (47%) ook een Instagram-pagina hebben. BDO heeft als enige zelfs een eigen Spotify-kanaal. Daarop geven BDO-medewerkers financiële tips.

Niet altijd actief

Maar dat Spotify-kanaal van BDO maakt ook meteen duidelijk wat het probleem is voor veel accountantskantoren met social media. Het blijkt moeilijk de kanalen voortdurend te voeden. Zo dateert de laatste Spotify-aflevering van BDO alweer van 19 november 2019. HLB Van Daal heeft in het nieuwe jaar nog niet getwitterd. Alfa lukte het in 2020 nog niet iets op Facebook te zetten. En dat Crowe-Foederer naar haar Google Plus-pagina verwijst is leuk, ware het niet dat dit sociale netwerk al een jaar gesloten is voor merken. Doorklikken resulteert in een foutmelding.

49% SRA doet niet mee

Bij SRA-leden is het beeld aanzienlijk minder positief. Van de 359 kantoren met een (werkende) website die Accountancy Vanmorgen heeft onderzocht, verwijst iets meer dan de helft naar een social media-account. Het betekent dat 49% van de SRA-leden niet actief is op social media. Ook onder SRA-leden is LinkedIn het populairste sociale netwerk. Van de kantoren die actief is op social media heeft 91% een pagina op LinkedIn (=47% van alle SRA-leden), 61% doet aan Facebook (=31% van alle SRA-leden) en 58% twittert (=30% van alle SRA-leden), 15% heeft een Instagram-pagina (=8% van alle SRA-leden) en 11% onderhoudt een eigen Youtube-kanaal (=6% van alle kantoren). Overigens staan er 16 SRA-kantoren in de Top-30. Zij scoren beter dan het gemiddelde van SRA-leden.

Belangrijke kanalen

In het visiedocument ‘MKB-accountant 2020’ raadde de NBA de accountant al in 2013 aan te investeren in het gebruik van sociale media. Exacte cijfers voor Nederland ontbreken, maar uit internationaal onderzoek van Newcom bleek in 2017 dat 67% van de accountants gebruikmaakte van sociale media. De belangrijkste redenen om sociale media in te zetten waren het informeren van klanten (85%), het werven van nieuwe klanten (71%) en het verbeteren of creëren van het imago (71%). 61% Van de accountantskantoren verwachtte in de toekomst meer sociale media in te gaan zetten. 61% wist aan welk doel sociale media moest bijdragen, maar had daar nog geen duidelijke strategie voor uitgewerkt. Het onderzoek van Accountancy Vanmorgen wijst uit dat veel individuele accountants eigen social mediapagina’s hebben. Die tellen echter niet mee, omdat er alleen naar kanalen van kantoren is gekeken.

Socials

Facebook is het grootste sociale netwerk ter wereld met 2 miljard gebruikers, waarvan 10 miljoen in Nederland. LinkedIn (610 miljoen gebruikers, 7 miljoen in Nederland) wordt vooral zakelijk gebruikt. Twitter kenmerkt zich door korte (tekst)berichten. Instagram, onderdeel van Facebook, is een website en gratis mobiele app om digitale foto’s en video’s met een speelduur tot 60 seconden uit te wisselen. Youtube is een videowebsite, waar bedrijven (en particulieren) hun eigen kanaal kunnen beginnen.

In vervolgafleveringen van SOCIAL ACCOUNTANT wordt ingegaan op de specifieke kanalen.