De Beer Accountants: nu ook voor parkeeradvies!

Dat accountants van veel markten thuis zijn is bekend. Maar De Beer Accountants & Belastingadviseurs uit Tilburg heeft zelfs een medewerker die zich bezighoudt met parkeeradvies.

Wereldprimeur voor Tilburg

Daarmee heeft het veertig jaar oude kantoor waarschijnlijk een wereldprimeur in handen. Vooruitlopend op de verhuizing van het bedrijf naar de Tivolistraat in 2021 legt de medewerker vast uit hoe klanten het beste bij het nieuwe pand kunnen parkeren. Helaas vermeldt zij niet wat het exacte adres van De Beer wordt en ook de aanrijroute laat zij in het ongewisse. Hopelijk wijst een sterke koffiegeur de klant straks de juiste weg.

Innovatief

Maar dit zijn schoonheidsfoutjes. Lof verdient het kantoor voor de innovatieve en sympathieke wijze waarop het zijn klanten informeert over de naderende verhuizing. Dat de boodschap via een filmpje op Twitter verspreid wordt, is al net zo vooruitstrevend. Zoals uit een eerdere inventarisatie van Accountancy Vanmorgen bleek, lopen vooral kleinere kantoren niet voorop in het gebruik van social media. De Beer Accountants & Belastingadviseurs laat zien hoe het ook kan.