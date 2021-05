LinkedIn: werken bij KPMG het beste voor je carrière

Volgens LinkedIn kun je het beste bij KPMG werken als je je carrière wilt ontwikkelen. Het zakelijke sociale medium heeft een top 25 van werkgevers opgesteld.

De LinkedIn Top 25 Companies maakt inzichtelijk bij welke bedrijven professionals hun carrière het beste kunnen ontwikkelen, ‘ook in deze onzekere tijden’. In die top 25 staat de volledige big four; KPMG voert de lijst aan, voor Capgemini en TNO. Jaarlijks wordt door LinkedIn een analyse gemaakt van miljoenen carrièretrajecten van professionals. Zo’n analyse is nu voor het eerst ook in Nederland uitgevoerd. De lijst is samengesteld op basis van activiteiten op LinkedIn van de 8 miljoen Nederlandse leden tussen januari en december 2020. ‘De Top Companies-lijst die voortkomt uit de analyse helpt professionals bij het vinden van bedrijven waar voldoende ruimte en aandacht is voor de medewerkers om zich te ontwikkelen binnen het bedrijf en bevat inzichten waarmee professionals hun carrière beter kunnen sturen.’ De lijst moet ook een indicatie geven van welke bedrijven tijdens een uitdagend jaar hebben aangetoond dat ze werknemers de mogelijkheid kunnen bieden om te groeien.

Bepalende factoren

Een van de redenen om een lijst op te stellen, is dat zingeving en ontwikkelmogelijkheden voor professionals tegenwoordig belangrijke elementen zijn in een baan. Cruciale factoren voor carrièreontwikkeling zijn volgens LinkedIn dan ook de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen of te leren, doorgroeimogelijkheden, bedrijfsstabiliteit (hoe lang blijven medewerkers in dienst), hoe vaak (voormalig) medewerkers benaderd worden door recruiters en de mate van verbondenheid met het bedrijf en de cultuur. ‘Ook genderdiversiteit en diversiteit in opleidingsniveau zijn meegenomen in de analyse.’

Geen one-size-fits-all

PwC staat ook in de top 10 van LinkedIn (als 10e); Deloitte (12e) en EY (16e) staan in de top 20. Ze laten onder meer Ikea, VodafoneZiggo en Aegon achter zich. Caroline Tervoort, chief HR-officer van KPMG, is vanzelfsprekend vereerd met de eerste plaats. ‘Met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar, 68 nationaliteiten, vier generaties en een instroom van vrouwen en mannen die richting een 50/50-verdeling beweegt, is KPMG enorm divers. Wij geloven dan ook niet in een ‘one-size-fits-all’-aanpak. Iedereen heeft zijn of haar eigen manier van leren en ontwikkelen. We zien het als onze taak om onze collega’s hier zo goed mogelijk in te begeleiden.’