Accountantskantoren nemen coronamaatregelen, SRA en NBA geven instructies

EY heeft alle eigen medewerkers gevraagd niet gezamenlijk op wintersport te gaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook veel andere accountants- en advocatenkantoren nemen maatregelen, blijkt uit een rondgang van het FD.

Skiënde EY’ers

Het coronavirus heeft invloed op de Zuidas-traditie om jaarlijks te gaan skiën. Vooral de internationale advocaten-, accountants en advieskantoren blijken scherp te zijn op het reisgedrag van medewerkers. EY heeft bijvoorbeeld alle medewerkers gevraagd om niet gezamenlijk op wintersport te gaan. Hoewel de medewerkers het reisje zelf zouden betalen, heeft het accountantskantoor toch opgeroepen niet met grote groepen collega’s op reis te gaan. Volgens een woordvoerder heeft een deel van de groepen de geplande trips daarom afgelast. Het bedrijf zegt de gemaakte kosten te zullen vergoeden. De woordvoerder van EY benadrukt dat het kantoor wel heeft geworsteld met het verzoek. ‘In principe is het een privé-besluit van de medewerkers om te bepalen met wie ze op vakantie gaan en waar naar toe.’

Geen grote bijeenkomsten

Ook mogen EY-medewerkers intern geen bijeenkomsten meer organiseren met meer dan 25 mensen, om bij een mogelijke besmetting te voorkomen dat er te grote aantallen mensen in één klap in quarantaine moeten. EY heeft 5500 medewerkers in Nederland. Daarvan zitten rond de 25 in thuisquarantaine omdat ze recent in Noord-Italië zijn geweest.

NBA & SRA

SRA heeft een protocol gepubliceerd dat kan dienen om medewerkers en klanten te informeren over wat gedaan kan worden om verspreiding en besmetting te voorkomen en te beperken. De NBA heeft dinsdag een korte NBA Alert uitgebracht over de gevolgen die het Coronavirus kan hebben voor de werkzaamheden van accountants.

Het virus lijkt de werkzaamheden van accountants momenteel op twee manieren te beïnvloeden, meldt de NBA: Het kan zo zijn dat werkzaamheden niet (volgens planning) op een bepaalde locatie kunnen worden uitgevoerd door de verspreiding van het virus;

Het virus en de gevolgen daarvan kunnen ertoe leiden dat het jaarverslag moet worden aangepast.

Waar nodig zal de NBA de alert uitbreiden, maar het is natuurlijk ook verstandig als accountants zelf de ontwikkelingen volgen. Dit kan bijvoorbeeld op de website van de RIVM.

Download NBA Alert 42:

Bron: FD/NBA/SRA