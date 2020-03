Nieuw in SnelStart: sneller en eenvoudiger administreren van vaste activa

De nieuwe functie ‘Bedrijfsmiddelen’ is beschikbaar in SnelStart Accountant. Het opvoeren en afschrijven van vaste activa kost met behulp van deze functie aanzienlijk minder tijd. Bovendien neemt de kans op fouten af, zo meldt het softwarebedrijf.

Automatische afschrijvingen

Het opvoeren van bedrijfsmiddelen is met de nieuwe functie in SnelStart eenvoudig te doen. Bij het boeken van de inkoopfactuur wordt meteen de verkrijgingswaarde geboekt en de restwaarde ingevuld. De afschrijvingstermijn is gekoppeld aan het bijbehorende grootboek, maar kan ook handmatig worden aangepast. De maandelijkse afschrijvingen worden vervolgens automatisch naar rato berekend en geboekt, aansluitend op het Referentie Grootboekschema (RGS) indien gewenst.

Bedrijfsgebouwen

Bij de boeking van bedrijfsgebouwen kunnen de terreinwaarde en bodemwaarde van het pand worden ingegeven. Deze kunnen in een later stadium worden aangepast.

Inzicht in boekwaarde

Door het automatiseren van de afschrijvingen vermindert de kans dat een afschrijving verkeerd wordt ingeboekt of boekingen worden vergeten. De boekwaarde van de bedrijfsmiddelen is met deze functie op elk moment inzichtelijk. Via het memoriaaldagboek zijn de afschrijvingen per maand te volgen.

Eenvoudig inzicht voor advies

Er kan snel een makkelijk een activastaat worden samengesteld. Dit biedt de mogelijkheid klanten beter te adviseren over investeringen nu en in de toekomst. Het overzicht, inclusief de datum van ingebruikname, gebruiksduur en bedrijfsnaam, kan worden geëxporteerd naar Excel voor verdere analyse of verwerking in rapporten.

Beschikbaar in Accountant

De nieuwe functie is per direct beschikbaar in het pakket Accountant en in een later stadium ook in de pakketten inZicht en inControle.

