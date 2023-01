PSD2, wat moet je ermee?

PSD2 doet stap voor stap zijn intrede in Nederland. Waar je de gevolgen van PSD2 nu nog slechts mondjesmaat merkt, maakt deze Europese betalingswet innovaties mogelijk die in de toekomst helemaal ingeburgerd zijn. Ook als boekhouder of accountant krijg je vaker met PSD2 te maken. Waar moet je rekening mee houden?



Van PSD1 naar PSD2

Betalingswet PSD – voluit Payment Service Directive – reguleert de betaaldiensten in de Europese Unie. PSD1 werd in 2009 ingevoerd en maakte het mogelijk dat ook niet-banken een betaaldienst konden aanbieden. Dit resulteerde onder meer in vernieuwende betaaldiensten als iDEAL, Adyen en Mollie. Sinds 2019 is PSD2 van kracht en deze opvolger gaat een flinke stap verder.

Meer innovatie, regie bij de rekeningeigenaar

Vóór PSD2 hadden alleen de bank en de rekeningeigenaar toegang tot de betaalgegevens. PSD2 zorgt dat rekeningeigenaren ook andere dienstverleners dan hun eigen bank toegang kunnen geven tot deze gegevens. Banken zijn verplicht dit kosteloos te faciliteren. Voorwaarde is dat de rekeningeigenaar toestemming geeft én dat de externe dienstverlener beschikt over een PSD2-vergunning van de DNB (De Nederlandsche Bank) voor het verrichten van betaaldiensten.

Het doel van PSD2? De rekeningeigenaar regie geven over wie zijn betaalgegevens gebruikt. Dit zorgt dat de innovatie op de digitale betaalmarkt in een verdere stroomversnelling raakt. Hoe meer partijen ‘iets kunnen’ met de betaalgegevens, hoe meer toepassingen en diensten banken en fintech-bedrijven (financial technology) gaan ontwikkelen voor de (zakelijke) consumenten.

Als mogelijk voorbeeld noemt DNB dat consumenten in de toekomst apparaten toegang kunnen geven tot hun betaalrekening. Denk aan een koelkast die zelf de voorraad bijhoudt, tijdig bijbestelt bij de supermarkt én gelijk afrekent. En ondernemers? Die kunnen straks bijvoorbeeld sneller een lening krijgen. Een geldverstrekker kan direct digitaal de rekeninggegevens bekijken en beoordelen, zodat ondernemers zelf geen rekeninginformatie meer hoeven te verzamelen en op te sturen.

Eerste innovaties zichtbaar

In de praktijk merken we op dit moment nog niet heel veel van PSD2. Diverse externe partijen hebben weliswaar al een PSD2-vergunning, maar alle betrokken partijen zijn nog volop aan het wennen aan de nieuwe spelregels. Ook zitten diverse dienstverleners nog in het traject om de verplichte PSD2-vergunning te bemachtigen. Dit betekent dat de meeste nieuwe toepassingen nog gaan worden ontwikkeld.

Wat wél al is veranderd, is dat winkels en webshops geen toeslag meer mogen vragen voor betalingen met een gangbare creditcard, overschrijvingen en automatische incasso’s. Ook op het gebied van koppelingen tussen boekhoudpakketten en zakelijke bankrekeningen zijn de eerste innovaties zichtbaar. Zo verving de Rabobank afgelopen zomer zijn boekhoudkoppeling met Rabo Business Banking voor een boekhoudkoppeling op basis van PSD2.

Super-actueel inzicht

Veel ondernemers werken met een bankkoppeling die de banktransacties van hun zakelijke rekening(en) automatisch overzet naar hun boekhouding. Wanneer de leverancier van de boekhoudsoftware over een PSD2-vergunning beschikt, biedt dit nieuwe mogelijkheden. De rekeningeigenaar kan dan zijn rekeninggegevens direct laten uitwisselen met zijn administratie. Die gegevens kunnen dan zonder tussenkomst van de bank meermaals per dag worden geüpdatet, zodat een super-actueel beeld van de financiële situatie ontstaat. Een PSD2-vergunning maakt dit wettelijk mogelijk, in de praktijk moet nog wel de benodigde software worden ontwikkeld om dit te faciliteren.

Zo’n realtime inzicht in de cashflow en liquiditeit is handig voor de ondernemer, maar nog meer voor jou als boekhouder. Jij kunt de cijfers van je klant als geen ander op de juiste waarde schatten en hebt met je specialistische blik sneller een compleet beeld van zijn financiële situatie. Zo kun jij dankzij PSD2 je klanten sneller en beter adviseren en heeft je klant zelf een beter inzicht.

Zorg dat je kunt profiteren van de voordelen

Hoe meer PSD2 ingeburgerd raakt in Nederland, hoe beter ondernemers op de hoogte zijn van de nieuwe mogelijkheden en voordelen. Steeds meer ondernemers gaan je vragen naar de mogelijkheden om gegevens van hun zakelijke bankrekening(en) slimmer uit te wisselen met hun administratie. Tegelijkertijd willen veel aanbieders van boekhoudsoftware hun klanten laten profiteren van die PSD2-voordelen, waardoor het straks vanzelfsprekend is dat jouw klanten beschikken over een online administratie die op hun eigen naam staat.

Dus: PSD2, wat moet je ermee? Bereid je alvast op PSD2 voor door slim online samen te werken met je klanten. En houd de PSD2-ontwikkelingen verder scherp in de gaten. De komende tijd neemt het aantal dienstverleners met een PSD2-vergunning in rap tempo toe. Het is niet de vraag óf daar mooie innovaties uit volgen waar jij en/of je klanten profijt van hebben, maar wat voor en hoeveel innovaties dat worden.

SnelStart in PSD2-traject

SnelStart heeft net de PSD2-aanvraagprocedure van De Nederlandsche Bank succesvol afgerond. Wij beschikken over een PSD2-vergunning en werken binnen de organisatie hard aan de implementatie. Wanneer dit succesvol is afgerond, kunnen wij betaalgegevens direct bij banken ophalen wanneer een klant daar toestemming voor geeft. Zo kunnen de administraties van deze klanten veilig, makkelijk en snel worden gekoppeld aan hun zakelijke bankrekening(en).

Om onszelf én onze klanten op de PSD2-werkwijze voor te bereiden, richt SnelStart de processen hier al voorzichtig op in. Voor de onlangs vernieuwde bankkoppeling van de Rabobank hanteren we bijvoorbeeld alvast de werkwijze die we gaan hanteren bij het aanbieden van eigen PSD2-boekhoudkoppelingen. Wat je hier als boekhouder van merkt? Dat de eigenaar van de bankrekening ook de eigenaar van het boekhoudpakket moet zijn. De ondernemer moet een eigen SnelStart-licentie hebben en jou als boekhouder toegang geven tot zijn administratie.

Hanteer jij de werkwijze dat je als boekhouder of accountant formeel de eigenaar van de administratie bent en je klant daarin laat meekijken? Dan kan dit op termijn betekenen dat jouw klanten niet van alle (digitale) voordelen van boekhoudkoppelingen kunnen profiteren. En zelf mis je dan het super-actuele inzicht om optimaal te kunnen adviseren. Werk je met boekhoudpakketten waarbij je klanten een eigen licentie hebben? Dan zijn jij én je klanten klaar voor de PSD2-toekomst.

Ontwikkel jezelf

SnelStart helpt boekhouders, accountants en administratiekantoren om de administratie van hun klanten sneller te verwerken. Zij houden dankzij de software meer tijd over voor advies en nieuwe klanten en hebben minder piekdrukte aan het eind van elk kwartaal. Meer weten? Ontdek hier meer over SnelStart Accountant.