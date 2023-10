SnelStart opent nieuw regiokantoor in Assen

SnelStart opent op donderdag 2 november zijn allereerste regiokantoor, gevestigd aan de Transportweg 14 in Assen. De opening van het regiokantoor markeert een belangrijke mijlpaal in de groei en ontwikkeling van het softwarebedrijf.

Het biedt accountants- en administratiekantoren en hun klanten in de regio Noord een nieuwe en waardevolle bron van ondersteuning, meldt SnelStart.

Persoonlijk contact

‘Het regiokantoor is ingericht om de verbinding tussen SnelStart en zijn klanten te versterken in een tijdperk waarin online interactie vaak de boventoon voert’, licht het softwarebedrijf toe. ‘In het kantoor kunnen vakgenoten uit de regio terecht met vragen over de boekhoudsoftware, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en nog veel meer. Van complexe vraagstukken tot eenvoudige vragen of een eerste kennismaking, de deur van het SnelStart regiokantoor staat open voor een persoonlijk en eerlijk advies. Bovendien dient het regiokantoor als ontmoetingsplek voor administratie- en accountantskantoren, hun klanten en de professionals die hen verder kunnen helpen bij automatiserings- en administratievraagstukken.’

Aanwezig zijn in de regio

Met de opening van het regiokantoor kunnen administratie- en accountantskantoren rekenen op een nauwere samenwerking, waardoor ze nog beter kunnen inspelen op de specifieke behoeften van hun klanten. Ondernemers kunnen er sparren met professionals over het automatiseren van hun bedrijfsprocessen Daarnaast kunnen SnelStartsoftware-gebruikers er terecht voor trainingen en bijeenkomsten. Irja Beuving, directeur van het regiokantoor, staat klaar met maatwerkoplossingen en advies voor administratie- en accountantskantoren en hun klanten.

Iedereen kan binnenlopen

Iedereen – ook mensen die nog geen klant zijn – is welkom langs te komen en op laagdrempelige wijze te sparren over automatiseringsmogelijkheden. Irja kijkt uit naar de opening: “Met de opening van het regiokantoor staan we nog dichter bij de klant. Samen vinden we inventieve oplossingen en maken we boekhouden nóg makkelijker. Zo faciliteren we groei en succes voor professionals in onze branche.”

Boekhouders, accountants en administratiekantoren die werken met SnelStart zijn van harte welkom bij de opening. Voor meer informatie en aanmeldingen, kan contact worden opgenomen met de salesafdeling van SnelStart via 0222 36 30 62.