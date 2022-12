Zo werf je een nieuwe boekhouder

Het aantal vacatures bij accountants- en administratiekantoren blijft maar groeien. De vacatures staan bovendien regelmatig langer dan een jaar open. Een personeelstekort kun je deels opvangen door te digitaliseren en efficiënter te werken, maar voldoende handen en hersenen zijn uiteindelijk toch écht noodzakelijk. Wij geven 6 praktische adviezen van een HR-specialist én 1 out-of-the-box bonustip. Pas jij alle tips al toe?



Alarmerend personeelstekort

Nederland kampt met een alarmerend tekort aan arbeidskrachten. Halverwege 2022 stonden tegenover iedere 100 werklozen 143 vacatures. Daarmee werd het record van half 2021 (78 vacatures op 100 werklozen) ruim verbroken.

80 procent van de ondernemers heeft last van het schreeuwende personeelstekort. Voor 38 procent is het zelfs de voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering, blijkt uit onderzoek (CBS). Wist je dat je als kantoor op praktische wijze je kansen op het werven van boekhouders / accountants / administrateurs aanzienlijk kunt vergroten? De werkdruk onder het personeel stijgt en dat bedreigt de productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Productiviteit en kwaliteit boekhoudbranche in gevaar

Als boekhoud- of administratiekantoor heb je absoluut reden tot klagen, want de branche ‘zakelijke dienstverlening’ (waar boekhouding/accountancy onder valt) staat op plek 2 bij de sectoren met het grootste personeelstekort. Er staan bijna 75.000 banen open.

ING meldde eind 2021 al dat vier van de tien accountantskantoren kampen met tekort aan vakmensen. Dat tekort is in 2022 alleen maar verder opgelopen. En het blijft stijgen. Meer dan vervelend, want hierdoor stijgt de werkdruk onder het personeel en dat bedreigt de productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening.

6 praktische tips

Het liefst neem je nieuw personeel aan, maar geschikte boekhouders, administrateurs en accountants lijken bijna onvindbaar. SnelStart wil kantoren met méér helpen dan alleen slimme boekhoudsoftware. Daarom vroegen we Marijn Hovingh (HR-consultant bij Tentoo) hoe je in deze tijd tóch nieuwe medewerkers kunt werven. Zij adviseert dagelijks ondernemers over het vinden, binden en boeien van personeel. Marijn heeft 6 praktische tips voor jouw kantoor.

1. Onderscheid jezelf

“Een sterk werkgeversmerk is de sleutel naar succes in de jacht op personeel. Employer branding is hiervoor de hippe Engelse term, maar het betekent simpelweg: hoe zet je jezelf neer als werkgever? Er zijn veel boekhoud- of accountantskantoren, vaak met een vergelijkbaar imago. Wat onderscheidt jou van hen? Zet de kernwaarden en identiteit van je kantoor in om je doelgroep aan te spreken. Qua werkzaamheden verschilt er misschien weinig, maar qua cultuur is geen bedrijf hetzelfde. Denk aan normen, waarden, personeelsuitjes, borrels. Richt je daar meer op in je vacature-uitingen.”

2. Focus niet op kwantiteit

“Zet geen vacature op met het doel zoveel mogelijk sollicitanten binnen te halen. Het is een misvatting om te denken: ‘liever een algemene tekst en zoveel mogelijk kandidaten, dan zit er vast iets tussen’. Zet in op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Hoe? Schep een zo concreet mogelijk beeld van de functie, je bedrijf, de werkzaamheden en wat je te bieden hebt. Meer werkzoekenden haken dan voortijdig af, maar dat zijn mensen die toch niet bij je passen. Een tip hierbij is nog dat je je in de vacature kunt beperken tot de belangrijkste eisen in plaats van álle eisen, want dat kan juist afschrik-effect hebben. Probeer je vacature ook niet overal te promoten, maar alleen waar jouw ideale kandidaat zich bevindt. Deze vacature-aanpak leidt wellicht tot minder sollicitanten, maar wél tot die ene geschikte sollicitant die je zoekt. Want jouw ideale kandidaat voelt zich sneller aangesproken door een concrete vacature dan een algemene.”

3. Aanbrengbonus en ambassadeurs

“Je huidige medewerkers kunnen je kansen in de zoektocht naar personeel vergroten. Dat kan bijvoorbeeld met een aanbrengbonus. Als je medewerker iemand aandraagt om bij jullie werken, krijgt hij een beloning. Zo vergroot je de kwaliteit én de kwantiteit van sollicitanten. De kwantiteit is logisch, want je medewerker is een extra ‘kanaal’ om potentiële kandidaten te bereiken. Omdat je medewerker zich verantwoordelijk voelt voor de kandidaat die hij aanbrengt, is de kwaliteit doorgaans ook hoger. Zet je huidige medewerkers waar mogelijk ook in als ambassadeurs, door ze te laten vertellen hoe leuk het is om voor je bedrijf te werken of wat de werkzaamheden precies inhouden. Als een collega-boekhouder dit vertelt, spreekt het je doelgroep ook meer aan.”

4. Vraag je personeel het hemd van het lijf

“Ik kan allerlei voorbeelden opnoemen waarmee andere bedrijven personeel wisten aan te trekken, maar dat betekent niet dat je ze een-op-een kunt overnemen. Je moet iets hebben wat voor jouw bedrijf en jouw doelgroep werkt. Je medewerkers kunnen je aan deze waardevolle informatie helpen. Vraag ze daarom het ze het hemd van het lijf. Waarom werken ze graag bij je? Waarom zouden ze anderen aanraden om bij jullie te komen werken? Of waarom juist niét? Dit levert vrijwel altijd waardevolle, praktische ideeën op die je zelf niet had bedacht. Altijd volledig gericht op jouw bedrijf. En de kans is groot dat de mening van je personeel ook geldt voor de medewerker die je zoekt. Je medewerkers vinden het bovendien vaak heel leuk als ze hierbij worden betrokken.”

5. Val op!

“Een werkzoekende boekhouder, administrateur of accountant heeft een luxepositie. Hij kan selectief zijn. Zorg daarom dat jouw vacature er daarom ook inhoudelijk uitspringt. Een goede financiële beloning helpt daarbij mee, maar opvallen hoeft niet veel te kosten. Denk aan een opvallende functietitel als ‘cijfervirtuoos’ in plaats van ‘boekhouder’. Of wellicht heb je een originele secundaire voorwaarden die je kunt melden? Sommige bedrijven geven werknemers bijvoorbeeld een geluksdag bovenop de vakantiedagen. Dat is een extra vrije dag die de werknemer verplicht moét gebruiken om iets te doen wat hem blij maakt. Zoiets valt op in een vacature én het geeft een positief beeld van je bedrijf. Doe dit soort dingen alleen als het past bij je bedrijfscultuur, anders sla je de plank mis.

6. Houd het simpel

”Houd het sollicitatieproces zo eenvoudig mogelijk. Werk bijvoorbeeld met een ‘Solliciteer snel’ button, wat sinds kort mogelijk is in LinkedIn. Met een paar muisklikken is de sollicitatie dan de deur uit. Dat vergroot je kans op sollicitanten, want werkzoekenden haken sneller af wanneer een sollicitatieproces als te langdradig en complex wordt ervaren.”

Bonustip: omdenken en opleiden

Leid je ideale kandidaat zelf op. In Engeland worden afgestudeerde hbo’ers en academici uit totaal andere studierichtingen al jaren succesvol omgeschoold tot boekhouder of (assistent) accountant. Dit biedt een extra voordeel: je kunt hierdoor met je kantoor sneller kantelen naar de meer adviserende rol waar moderne markt om vraagt. Het oppakken van deze adviesrol vraagt om andere vaardigheden. Denk aan goed kunnen communiceren, omgaan met conflicten, onderhandelen en overtuigen.

Je kunt je medewerkers die nu vooral bezig zijn met cijfers omscholen tot adviseur, maar kunt ook omdenken en iemand aannemen die deze adviesvaardigheden al bezit. Leer een organisatieadviseur of coach omgaan met cijfers. Dit kan door werken en leren te combineren via een deeltijdopleiding. (Jonge) werkzoekenden vinden werkend leren en goede coaching ook zeer aantrekkelijk. Zo sla je meer vliegen in één klap.

Ook digitaliseren en efficiënter werken?

