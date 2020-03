Groeiend Alfa passeert grens van 1000 medewerkers 

Alfa Accountants en Adviseurs heeft in 2019 de grens van 1000 medewerkers overschreden. De groei in medewerkers en aantal kantoren vertaalde zich ook in een hogere omzet. Na de 81,3 miljoen euro van 2018 kwam Alfa vorig jaar uit op 87,2 miljoen. De vooruitzichten voor het lopende jaar zijn ook goed, constateert Koert van der Bij, lid van de Raad van Bestuur.

De toename van medewerkers is vooral het gevolg van autonome groei. Ook de overname van Novel Groep in de Achterhoek, eind vorig jaar, droeg voor een deel bij aan de stijging van het aantal medewerkers. Door de samenvoeging kreeg de Alfa-organisatie er een kantoor bij in Winterswijk. Ook werd er een kantoor in Emmen geopend. Daarmee staat de teller op 34 kantoren. Alfa heeft in 2019 veel nieuwe collega’s mogen begroeten, maar er staan tegelijkertijd nog veel vacatures open, wat in de accountancy tegenwoordig een gebruikelijk beeld is.

Forse omzetstijging

Alfa zag de omzet vorig jaar met 7 procent toenemen. Het resultaat is met bijna 6 miljoen euro na belasting vergelijkbaar met 2018. Voor 2020 heeft Alfa wederom een forse stijging van de omzet met circa 8 procent ingecalculeerd, in combinatie met een lichte stijging van het resultaat.

Duurzame missie

Alfa wil zich als duurzame accountant in de markt profileren en zegt daarom bewust te kiezen voor een lokale en duurzame bedrijfsvoering. Daartoe sloot de organisatie zich al in 2014 aan bij B Corp, een certificering voor bedrijven die mens, milieu en maatschappij onderdeel maken van hun bedrijfsvoering. Sinds die eerste stap heeft Alfa al op diverse terreinen invulling gegeven aan het duurzaamheidsaspect. Voorzitter van de Raad van Bestuur, Fou-Khan Tsang: “Onze CO 2 -footprint is vorig jaar verlaagd met circa 6 procent per medewerker. We hebben in augustus 2019 in Leeuwarden een nieuwe vestiging geopend. Het pand is gebouwd volgens de hoogste BREAAM-norm. Ook zijn we actief met de plaatsing van zonnepanelen op onze kantoren. Vanaf 2021 komen er in ons wagenpark geen leaseauto’s op fossiele brandstoffen meer bij.”

Nieuw: Alfa Foundation

Nieuw is de start van de Alfa Foundation. Met dit initiatief ondersteunt de organisatie maatschappelijke goede doelen waarbij eigen medewerkers betrokken zijn. Voor de Foundation stelt Alfa jaarlijks een budget beschikbaar. Sinds de start in oktober 2019 heeft de Alfa Foundation aan bijna 30 maatschappelijke doelen bijgedragen.