Alfa groeit in ‘laatste’ jaar met 16 procent

In haar laatste jaar voor de fusie met ABAB groeit Alfa Accountants en Adviseurs met dubbele cijfers. De omzet ging met 16 procent omhoog, het aantal medewerkers steeg met 9 procent. De groei komt mede door twee overnames. Het resultaat na belasting daalde met 8 miljoen, mede door hoge fusiekosten.

De netto omzet kwam uit op 123 miljoen euro (106 miljoen in 2022). Alfa telde eind 2023 twaalfhonderd medewerkers, een groei van 100 mensen. Het aantal vestigingen steeg naar 35. Deze ‘stevige’ groei werd deels gerealiseerd door de overnames van O-twee en EB Portaal. Het resultaat na belastingen is met 8 miljoen euro lager dan in 2022. Volgens Alfa komt dit mede omdat het resultaat uit de verkoop van gebouwen in 2022 het winstcijfer ‘flatteerde’ terwijl de organisatie in 2023 juist te maken had met hoge kosten in het kader van de voorgenomen fusie. ‘We hebben het vorig jaar goed gedaan, maar voor de continuïteit moet je vooruitkijken’, zegt Arnoud Bosch, lid van de Raad van Bestuur van Alfa.

Bosch: ‘We hebben ons de vraag gesteld: waar staan we over tien jaar, en wat hebben we daarvoor nodig? Er komen veel ontwikkelingen op ons af. De investeringen in digitalisering stijgen, de lat op het gebied van kwaliteit komt hoger te liggen, we zitten in de transitie naar duurzaamheid en we willen aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt. Als we goed op al die ontwikkelingen willen inspelen, hebben we een stukje kritische massa nodig.’ Die kritische massa wil Alfa realiseren door de handen ineen te slaan door middel van de fusie met ABAB, actief in vergelijkbare segmenten in de markt: het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector.

Krapte op de arbeidsmarkt

Meer investeren in IT is nodig om een van de grotere uitdagingen effectief te lijf te gaan: de krapte op de arbeidsmarkt. Zo is er de afgelopen jaren al veel geautomatiseerd in processen. In 2023 werd Mijn Alfa gelanceerd voor klanten, om makkelijker facturen te kunnen verwerken. Vooral om accountants is het dringen op de arbeidsmarkt. De populariteit van het vak staat al een paar jaar onder druk, ziet ook Arnoud.

100 medewerkers erbij

Toch wist Alfa vorig jaar 214 nieuwe medewerkers aan te trekken. Daar stonden 162 vertrekkende collega’s tegenover. Mede door de overname van enkele kantoren resteerde er eind 2023 een positief saldo van 100 medewerkers.

Agrarische sector onder vuur

De vooruitzichten voor 2024 zijn goed, constateert Alfa in het jaar- en impactverslag. Met de fusie niet meegerekend stijgen zowel de omzet als het resultaat verder door. Wel is het voor de grote groep agrarische klanten afwachten wat het nieuwe regeringsbeleid betekent. Arnoud: ‘Het is een sector die zwaar onder druk staat. We proberen agrarische ondernemers met raad en daad bij te staan, voor zover er regelgeving is om je aan vast te houden. We attenderen ondernemers op risico’s en kansen bij de keuzes die ze kunnen maken. Maar het blijft een struggle in de sector.’

Duurzaamheidsadvisering

Het aspect duurzaamheid gaat de komende jaren een nog grotere rol spelen. Er worden duidelijke eisen gesteld aan de manier waarop bedrijven functioneren. Alfa heeft al een paar jaar ‘duurzaamheidsadvisering’ in het dienstenpakket opgenomen. ‘We zijn hard bezig om de urgentie over te brengen op onze klanten. Maar investeringen moeten ook uit kunnen. In een sector waarin de marges al krap zijn wordt het een ander verhaal.’

CSRD-verslaggeving

Alfa is zich al bewust van haar voortrekkersrol. Al tien jaar mogen we ons B Corp noemen, een organisatie die naast financieel resultaat nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreeft. In het jaar- en impactverslag anticipeert Alfa al enkele jaren op de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Officieel is het ‘pas’ in 2025 voor Alfa verplicht om te rapporteren over maatschappelijke thema’s. Dit verslag sorteert voor op die verplichting, door de rapportage in lijn te brengen met wat er in 2025 wettelijk wordt verwacht.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Omzet 81,3 87,2 94,8 98,9 106,5 123,8 Accountancy/Assurance 53,2 62,8 70,0 72,8 77,4 89,1 Advies 21,8 22,4 24,8 26,0 29,1 34,6 Overige 6,3 2,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Fte 789 823 866 873 901 994 Omzet/fte 103.042 105.954 109.469 113.288 118.202 124.424 Resultaat voor belasting 11,2 13,2 10,6 Resultaat na belasting 8,4 9,9 7,8

