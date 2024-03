Personalia | Marco Vermin neemt afscheid van Raad van Bestuur van Alfa

Na ruim dertien jaar neemt Marco Vermin op 31 maart afscheid van de Raad van Bestuur van Alfa. De 62-jarige Vermin doet dat vanwege de leeftijdsclausule die voor Raad van Bestuur-leden geldt. Zijn afscheid van de Raad van Bestuur betekent ook een definitief afscheid van Alfa.

Binnen Alfa was Vermin verantwoordelijk voor de fiscale en juridische vaktechniek, de internationale dienstverlening, bedrijfskunde en hrm. Hij vertrekt op het moment dat Alfa nog midden in de voorgenomen fusie met collega-organisatie ABAB zit. “Als de fusie doorgaat komt er een nieuwe Raad van Bestuur. Daarom is het wel goed zo.”

Voor zijn komst naar Alfa had Marco Vermin carrière gemaakt in een heel andere richting. Hij was ruim negen jaar directeur van stichting Gave, een vrijwilligersorganisatie die vluchtelingen helpt. Ondanks een juridische en fiscale achtergrond had hij ‘nooit het idee gehad dat ik nog eens aan een grote accountantsorganisatie leiding mocht gaan geven’, zegt hij. “Ik ben begonnen bij de Belastingdienst, had een hbo-opleiding rechten gedaan en dan ligt het voor de hand om fiscaal recht te gaan studeren. Maar uitgestippelde toekomstplannen heb ik nooit gehad.” Hij begint bij Alfa als directievoorzitter van de kantoren in Bennekom, Dodewaard en Veenendaal. Ruim een jaar later, in 2010, wordt Marco Vermin gevraagd zitting te nemen in een nieuw te vormen Raad van Bestuur van Alfa. Daarin vergezelt hij voorzitter Fou-Khan Tsang en Koert van der Bij, die inmiddels is opgevolgd door Arnoud Bosch.

Forse groei Alfa

Onder leiding van het drietal maakt Alfa een forse groei door. Het jaar 2023 sluit Alfa af met een omzet van 123 miljoen euro, 35 vestigingen en 1200 medewerkers. “We gaan nu een nieuwe uitdaging aan met een vergelijkbaar kantoor. Daardoor worden we een top-zes, top-zeven organisatie waarvan iedere medewerker volledig aandeelhouder is. Dat wordt een fantastisch bedrijf. De uitdaging bij bedrijven die groter worden is altijd om de mensgerichte cultuur vast te houden. Maar de culturen van Alfa en ABAB zijn daarvoor sterk genoeg.”

Mensenmens

Een ‘mensenmens’ is de typering die de inwoner van Bennekom nogal eens meekrijgt. Die kwaliteit heeft geholpen om de stap te maken van een vrijwilligersorganisatie naar de commerciële wereld, constateert hij. “De les die ik bij Gave heb geleerd is niet te gaan sturen op financiële prikkels maar op intrinsieke motivatie van mensen, op een groter doel. Iedereen wil zingevend bezig zijn. Als je dat weet aan te raken bij iemand, kom je veel verder dan door alleen maar te kijken naar de financiële beloning. Al moet die natuurlijk wel goed zijn.” Naast zijn rol binnen Alfa was Marco Vermin kartrekker voor de internationale activiteiten van Alfa, via de aansluiting bij het DFK-netwerk. De afgelopen drie jaar fungeerde hij als vice-president EMEA bij DFK.

Definitief afscheid van Alfa

Zijn afscheid van de Raad van Bestuur betekent ook een definitief afscheid van Alfa. “Ik ga er nu op leeftijd uit, maar het is ook wel goed zo. Ik heb het begin van het proces van de voorgenomen fusie met ABAB mogen meemaken. Als alles doorgaat komt er een nieuwe Raad van Bestuur die verder gaat. Ik denk dat het een goede keuze is die we gemaakt hebben. Ik kijk met veel plezier en grote dankbaarheid terug op een mooie tijd en een mooi bedrijf.”

Voorlopig blijft de agenda leeg. “Ik zou nog wel iets willen besturen, of een rol willen spelen in een raad van toezicht of als commissaris. Maar ook op dit moment heb ik nog geen toekomstplannen.”

