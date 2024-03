Mazars toont stabiele groei, twee meldingen klokkenluiders

De geconsolideerde omzet van Mazars Nederland over 2022/2023 bedroeg € 153,4 miljoen, een stijging van 11,0% ten opzichte van een jaar eerder. Tijdens het interne onderzoek naar examenfraude zijn twee anonieme klokkenluidersmeldingen behandeld, meldt het accountantskantoor in het jaarverslag. Dat onderzoek naar examenfraude is momenteel nog gaande. De uitkomst daarvan wordt binnen de komende paar maanden verwacht.

De omzetstijging van Mazars in het afgelopen boekjaar is ongeveer gelijk aan die in het gebroken boekjaar 2021/2022, toen de omzet van € 138,2 miljoen een stijging van 11,2% betekende ten opzichte van een jaar eerder. De omzetstijging is voornamelijk toe te schrijven aan de drie grootste servicelines, Audit & assurance, Tax en Accountancy & outsourcing. Dat meldt Mazars in het eerste geïntegreerde jaarverslag, waarin duurzaamheidsverslag en financieel jaarverslag zijn samengevoegd.

Omzet in consulting onder druk

“We zijn er trots op dat ondanks de uitdagingen in de arbeidsmarkt, we een aantrekkelijke werkgever blijven waar mensen zich aan willen verbinden om zo deze groei mogelijk te maken”, meldt Mazars onder meer. “We zien in de Consulting gerelateerde servicelines dat de markt voor deze diensten momenteel krap is, waardoor de omzet onder druk staat. Sustainability is een nieuwe serviceline in 2022/2023 die bestaat uit ESG-adviesdiensten aan onze klanten. We verwachten de komende jaren een grotere omzet in deze serviceline. De brutomarge als percentage van de omzet is licht gedaald als gevolg van de investeringen in mensen, kwaliteit en technologie, maar nog steeds op een gezond niveau.”

Vooruitzichten

Voor het boekjaar 2023/2024 verwacht Mazars autonome groei in lijn met de strategische doelstellingen, “terwijl we geconfronteerd zullen blijven met de uitdagingen van de arbeidsmarkt en de noodzaak om te investeren in kwaliteit, en met de gevolgen van economische ontwikkelingen zoals geopolitieke onzekerheden. Samen met onze medewerkers en partners blijven wij ons inzetten voor het algemeen belang en de toekomst van Mazars in lijn met onze purpose. Het boekjaar 2023/2024 staat ook in het teken van het vormen van een netwerk met FORVIS dat per 1 juni 2024 in werking treedt. Hierdoor kunnen wij wereldwijd een nog betere service bieden terwijl we werken op basis van dezelfde normen en waarden.”

Het volledige jaarverslag van Mazars is hier te vinden.