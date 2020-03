Belastingdienst vindt eigen gratificatiebeleid te ruim voor onderwijzers

De Belastingdienst heeft zichzelf na protest van onderwijsbond AOb teruggefloten. De fiscus ziet bij nader inzien af van het belasten van een jubileumgratificatie voor een onderwijzer, mede omdat de regels voor eigen personeel veel soepeler zijn.

Je brutosalaris netto bijgeschreven krijgen omdat je 40 jaar in dienst bent. Dat is een leuke jubileumgratificatie, dacht een docent. Tot hij bericht kreeg van de fiscus: of hij bijna de helft wilde inleveren, terwijl medewerkers van de Belastingdienst wél de bruto-uitkering mogen houden. Het overkwam Freek Kennis, oud-docent van de Hogeschool Utrecht. Hij stond aan de vooravond van zijn pensioen, maar stelde dat een half jaar uit. Daarmee kwam hij aan 40 dienstjaren volgens de regels van pensioenfonds ABP, wat recht geeft op een bruto maandsalaris. In Kennis’ geval ging het om € 3.829. Vele collega’s waren hem al voorgegaan.

Fiscus strenger geworden

Maar op de salarisstrook bleek dat de Belastingdienst van dat bedrag € 1.881 had afgetrokken. En dat blijkt sinds vorig jaar vaker voor te komen bij hogescholen, hoewel de CAO voorschrijft dat schoolbesturen de jubileumgratificatie één keer onbelast mogen uitkeren. Het gaat om personeel dat 25 of 40 jaar heeft gewerkt bij één van de sectoren die verbonden zijn aan pensioenfonds ABP. Volgens de Belastingdienst is dat te ruim: de werknemer zou al die jaren bij één werkgever of onder één CAO moeten hebben gewerkt. Daarover hebben werkgeversorganisaties vorig jaar een brief gekregen. Kennis heeft 35 jaar in het hbo gewerkt; de jaren ervoor was hij in militaire dienst en in dienst bij het basisonderwijs. Te weinig voor een onbelaste uitkering.

Eigen personeel ontzien

De AOb dook in de materie en ontdekte dat bij de fiscus vrijwel dezelfde regeling geldt als in de CAO voor het hbo. In de CAO Rijk staat: ‘Als diensttijd voor een jubileumuitkering telt de gewerkte tijd mee waarin u ABP-pensioen heeft opgebouwd.’ De bond diende een WOB-verzoek in en toen moest de Belastingdienst erkennen dat tussen 2014 en 2018 bijna 6.400 medewerkers een jubileum vierden. Al deze medewerkers hoefden geen belasting over hun gratificatie te betalen. De fiscus besloot na een bezwaarschrift dan ook de betaalde belasting aan Kennis terug te storten.

Met de Belastingdienst wordt nu gesproken over een aanpassing van de regel, zodat ABP-deelnemers weer automatisch een belastingvrije gratificatie ontvangen.

Bron: AOb