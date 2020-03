In één oogopslag zien wie nog BTW-aangifte moet doen

Klanten kunnen sinds kort een BTW-aangifte klaarzetten en versturen vanuit SnelStart Web. BTW-aangifte doen wordt zo niet alleen makkelijker voor klanten, het brengt ook voordelen met zich mee voor accountants en boekhouders.

Accountants die online samenwerken met klanten zien zonder klikken de status van de BTW-aangifte in het dashboard. Zo is in één oogopslag zichtbaar welke klanten de aangifte nog moeten versturen en dat scheelt veel tijd.

Makkelijk BTW-aangifte doen

Ondernemers kunnen sinds kort de BTW-aangifte klaarzetten en indienen bij de Belastingdienst vanuit SnelStart Web. Dit is mogelijk vanaf het pakket inKaart. De klant moet eenmalig de benodigde gegevens invoeren en wordt stap voor stap in dit proces meegenomen. De aangifte wordt vervolgens automatisch berekend en kan na controle worden verzonden.

Volgende aangifte wordt automatisch klaargezet

Als voorgaande afgiftes geaccepteerd zijn, wordt een volgende aangifte automatisch klaargezet. Deze aangifte wordt continu bijgewerkt met de meest recent ingevoerde gegevens en is dus altijd actueel. Als het tijd is voor de BTW-aangifte, dan hoeft de klant alleen nog te controleren en op verzenden te klikken.

Aangifte vanuit SnelStart Web en SnelStart 12

Klanten kunnen de BTW-aangifte zowel vanuit SnelStart Web als vanuit SnelStart 12 versturen. De systemen communiceren direct met elkaar en er is geen verschil. Voorgaande afgiftes gedaan vanuit Snelstart 12 zijn ook zichtbaar in SnelStart Web.

Tijdsbesparing door inzicht zonder klikken

Voor accountants en boekhouders die online samenwerken met hun klanten scheelt deze nieuwe functionaliteit een hoop werk. Voorheen moest voor iedere klant de administratie geopend worden om te zien of de BTW-aangifte was verstuurd. Deze tijdrovende handelingen zijn niet langer nodig. Het dashboard van het pakket Accountant geeft direct inzicht in de status van de BTW-aangifte van alle klanten. Zo is in één oogopslag zichtbaar welke klanten de aangifte nog moeten versturen.

Sneller en efficiënter werken

Online samenwerken met klanten zorgt voor snelheid en efficiëntie. De bespaarde tijd kan gebruikt worden om maximaal inzicht en advies aan de klant te geven, om zo waarde toe te voegen aan de dienstverlening. En daarbij gaat het niet alleen over advies over een investering, ook een urgente herinnering aan de BTW-aangifte kan een klant veel geld besparen.

