HLB Van Daal neemt HRM-dienstverlener over

Na al enige tijd intensief te hebben samengewerkt zijn onlangs alle formaliteiten afgerond rondom de overname van HRM101 BV door HLB Van Daal Adviseurs & Accountants, meldt het accountantskantoor.

Strategie

“Deze stap is helemaal in lijn met onze strategie om dé full service dienstverlener van Zuid-Nederland te worden”, meldt bestuurder Pascal Kosters van HLB Van Daal. Met de kennis en kunde van HRM101 aan boord wil HLB Van Daal het reeds bestaande dienstenpallet van salarisadministratie en HRM-advies verrijken en aanvullen, waardoor zij in de volle breedte ook bij personele vraagstukken kan ondersteunen en adviseren.

HRM101 gaat als zelfstandig bedrijf onder de vlag van HLB Van Daal opereren. Gijs van Zon (foto) is de oprichter van HRM101 (dat sinds 2016 bestaat) en is medeaandeelhouder en Algemeen Directeur in de nieuwe situatie. Van Zon: “Momenteel ondersteunen we met 22 gedreven Salarisadministrateurs en HRM Adviseurs ondernemende werkgevers in met name het MKB bij alle personele vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Dit varieert van het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie tot de ontwikkeling en groei van personeel.”

De professionals van HRM101 zijn verspreid over de verschillende kantoren van HLB Van Daal. Van Zon: “De salarisadministrateurs zitten grotendeels samen in Waalwijk, dat is voor de efficiënte verwerking en afstemming onderling wel zo handig. De HRM Adviseurs hebben als standplaats Valkenburg, Gemert, Schijndel, Dongen en Waalwijk. Daardoor zitten we zo dicht als mogelijk bij de klant en verstaan we ook de taal van de ondernemende werkgevers die we lokaal bedienen.” De kennis en kunde van de eigen adviseurs van HRM101 wordt daar waar nodig aangevuld door de specialistische partners van HRM101, bijvoorbeeld op de vakgebieden pensioen, arbobeleid en verzuim.

Pascal Kosters: “We bemerkten de laatste jaren een toenemende vraag vanuit onze klanten naar advisering bij HRM-vraagstukken, denk aan hulp bij het opzetten van een functiegebouw of het uitvoeren van assessments, maar ook aan het opzetten van een personeelshandboek en ondersteuning bij werving & selectie en coaching van personeel. Gijs heeft het afgelopen jaar flink gebouwd met het team en inmiddels zijn we goed vertegenwoordigd op alle kantoren om deze vraag naar HRM-advisering te kunnen beantwoorden.”