Zwartspaarders door toenemende uitwisseling rekeninginformatie steeds vaker verrast

Mensen met verborgen vermogen in het buitenland worden binnenkort mogelijk verrast door de fiscus. De Belastingdienst vult dit jaar namelijk bij 620.000 Nederlanders vooraf de buitenlandse bankrekeningnummers in op het aangifteformulier. Dat zijn er ruim 200.000 meer dan vorig jaar, meldt de Telegraaf.

Inkeerregeling

De vooraf ingevulde informatie heeft betrekking op zo’n 1,5 miljoen spaartegoeden in het buitenland. De Belastingdienst onderzoekt nog welk bedrag daar op gestald is en of de rekeningen al eerder zijn opgegeven bij de fiscus. ‘Enkele jaren geleden dacht ik al dat we de meeste ’niet compliante’ burgers wel in beeld hadden, maar vervolgens gingen er alsnog duizenden gebruikmaken van de toenmalige inkeerregeling’, zegt Frans van Krieken van het programma Verhuld Vermogen bij de Belastingdienst daarover.

Uitwisseling

De Belastingdienst krijgt de buitenlandse rekeningnummers in beeld dankzij de automatische uitwisseling van financiële gegevens met ongeveer honderd landen via de Common Reporting Standard (CRS) die sinds 2016 bestaat. Ook wordt soms spontaan informatie over bankrekeningen doorgespeeld door belastingdiensten in het buitenland.

De afgelopen jaren wist de Belastingdienst op die manier 59.000 Nederlanders op te sporen die hun spaargeld in het buitenland verborgen hielden. In totaal werd daarmee alsnog €4 miljard aan belastingen en boetes geïnd.

